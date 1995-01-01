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    ООН призвала бороться за равенство зарплат в мужском и женском футболе. Организация показала разницу на примере заработка Месси

    Организация объединeнных наций призвала к борьбе за равную оплату труда в мужском и женском футболе.

    Для сравнения ООН привела данные исследований, согласно которому годовой доход нападающего «Барселоны» Лионеля Месси (84 миллиона долларов) в два раза превышает суммарную зарплату 1693 футболисток (42,6 миллиона), выступающих в лучших семи лигах мира.

    «Во время женского чемпионата мира-2019 присоединяйтесь к ООН, требуя равнозначную оплату для женщин-спортсменок», – говорится в сообщении пресс-службы ООН в твиттере.

    • Месси – 10-кратный чемпион Испании, четырехкратный победитель Лиги чемпионов и финалист чемпионата мира.
    • Аргентинец пять раз выигрывал «Золотой мяч» (в 2009-м, 2010-м, 2011-м, 2012-м и 2015 годах).

    Источник: Твиттер ООН

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +7389

      Cules2013 4 минуты назад

      вот сразу после того, как победите голод в Африке, антисанитарию в Азии, проблемы с преступностью в Южной Америке и глобальное потепление, тогда попробуйте доказать, что женский футбол - это социально значимая профессия, как врач или учитель, иной причины искусственно подымать ЗП я не вижу. Это бизнес, каждый зарабатывает столько, сколько может.

      0
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      Рейтинг: +694

      loko-the_best 6 минут назад

      Женская сборная Бразилии проиграет мужской сборной Сан-Марино, так почему они должны получать больше?

      0
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      Рейтинг: +17

      Ads84 10 минут назад

      когда женский футбол будет приносить работодателям такие же доходы как мужской тогда и зарплаты будут соответствующие. это простая экономика и тут нет никакой дискриминации. Погалаю что Месси зарабатывает больше чем все футболисты Бангладеша, Камбоджи, Непала, Лаоса, Вьетнама вместе взятые. Установить равные зараплаты в одной из топовых лиг мира с лигами - аутсайдерами?

      0
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      Рейтинг: +723

      acor94 18 минут назад

      Во будет прикольно, если зп мужчин понизят до уровня женщин, а не наоборот

      1
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      Рейтинг: +1491

      Чермындыр 31 минуту назад

      Ну то есть ООН предлагает оплачивать труд не по квалификации работника, а по наличию у него того или иного полового органа?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +899

      алдан2014 36 минут назад

      Ну что тут скажешь.Тот кто за это выступает,футбол не смотрит вообще.Сказочные дэбилы

      1
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      Рейтинг: +5420

      mihail200606 42 минуты назад

      Бараны.. Бесполезная организация

      2
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      Рейтинг: +1114

      general.lizyukov 1 час назад

      А эти 1693 красавиц так же виртуозно мяч гоняют? Или просто потому что они девачки, им надо платить наравне? А почему тогда Чалову не платят как Месси, тут даже сексисзма нет.
      Девочки, вы хотели равенства- вы его получили. Хотите получать как Месси - играйте как он. Отсутствие пениса и наличие молочных желез не основание для этого.

      4
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      Рейтинг: +206

      GSmall 1 час назад

      А может будете бороться за то,чтобы у рабочих были такие зарплаты как у Чмеси .Балдежников поощряют.Тупая организация

      5
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      Рейтинг: +895

      lek! 1 час назад

      Сравнили телегу с машиной )

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