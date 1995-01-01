ООН призвала бороться за равенство зарплат в мужском и женском футболе. Организация показала разницу на примере заработка Месси

Организация объединeнных наций призвала к борьбе за равную оплату труда в мужском и женском футболе.

Для сравнения ООН привела данные исследований, согласно которому годовой доход нападающего «Барселоны» Лионеля Месси (84 миллиона долларов) в два раза превышает суммарную зарплату 1693 футболисток (42,6 миллиона), выступающих в лучших семи лигах мира.

«Во время женского чемпионата мира-2019 присоединяйтесь к ООН, требуя равнозначную оплату для женщин-спортсменок», – говорится в сообщении пресс-службы ООН в твиттере.

Месси – 10-кратный чемпион Испании, четырехкратный победитель Лиги чемпионов и финалист чемпионата мира.

Аргентинец пять раз выигрывал «Золотой мяч» (в 2009-м, 2010-м, 2011-м, 2012-м и 2015 годах).