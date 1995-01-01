ООН призвала бороться за равенство зарплат в мужском и женском футболе. Организация показала разницу на примере заработка Месси

вот сразу после того, как победите голод в Африке, антисанитарию в Азии, проблемы с преступностью в Южной Америке и глобальное потепление, тогда попробуйте доказать, что женский футбол - это социально значимая профессия, как врач или учитель, иной причины искусственно подымать ЗП я не вижу. Это бизнес, каждый зарабатывает столько, сколько может.
Организация объединeнных наций призвала к борьбе за равную оплату труда в мужском и женском футболе.
Для сравнения ООН привела данные исследований, согласно которому годовой доход нападающего «Барселоны» Лионеля Месси (84 миллиона долларов) в два раза превышает суммарную зарплату 1693 футболисток (42,6 миллиона), выступающих в лучших семи лигах мира.
«Во время женского чемпионата мира-2019 присоединяйтесь к ООН, требуя равнозначную оплату для женщин-спортсменок», – говорится в сообщении пресс-службы ООН в твиттере.
- Месси – 10-кратный чемпион Испании, четырехкратный победитель Лиги чемпионов и финалист чемпионата мира.
- Аргентинец пять раз выигрывал «Золотой мяч» (в 2009-м, 2010-м, 2011-м, 2012-м и 2015 годах).
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— United Nations (@UN) 23 июня 2019 г.