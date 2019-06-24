Sport24: Комбаров в ближайшее время подпишет контракт с «Крыльям Советов»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров перейдет в «Крылья Советов».

Как утверждает Sport24, в ближайшее время 32-летний футболист должен заключить контракт с самарцами и присоединиться к ним на сборе в Австрии.

19 июня россиянин расторг соглашение со «Спартаком». По информации СМИ, в качестве компенсации от столичного клуба игрок получил 125 миллионов рублей.