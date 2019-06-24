Sport24: Комбаров в ближайшее время подпишет контракт с «Крыльям Советов»

У Крыльев вообще болелы есть? Им не надоело, что в команду постоянно сливают спартаковские помои?
Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров перейдет в «Крылья Советов».
Как утверждает Sport24, в ближайшее время 32-летний футболист должен заключить контракт с самарцами и присоединиться к ним на сборе в Австрии.
19 июня россиянин расторг соглашение со «Спартаком». По информации СМИ, в качестве компенсации от столичного клуба игрок получил 125 миллионов рублей.
- Комбаров выступал за москвичей с 2010 года.
- Защитник провел за красно-белых 274 матча, забил 27 голов и сделал 44 результативные передачи.
- В составе «Спартака» игрок завоевал звание чемпиона России и выиграл Суперкубок страны.
- Сбор «Крыльев Советов» в Австрии пройдет с 24 июня по 7 июля.