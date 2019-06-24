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    Sport24: Комбаров в ближайшее время подпишет контракт с «Крыльям Советов»

    Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров перейдет в «Крылья Советов».

    Как утверждает Sport24, в ближайшее время 32-летний футболист должен заключить контракт с самарцами и присоединиться к ним на сборе в Австрии.

    19 июня россиянин расторг соглашение со «Спартаком». По информации СМИ, в качестве компенсации от столичного клуба игрок получил 125 миллионов рублей.

    • Комбаров выступал за москвичей с 2010 года.
    • Защитник провел за красно-белых 274 матча, забил 27 голов и сделал 44 результативные передачи.
    • В составе «Спартака» игрок завоевал звание чемпиона России и выиграл Суперкубок страны.
    • Сбор «Крыльев Советов» в Австрии пройдет с 24 июня по 7 июля.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:36
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1478

      Леха из Твери 45 минут назад

      У Крыльев вообще болелы есть? Им не надоело, что в команду постоянно сливают спартаковские помои?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6693

      KLIM777 1 час назад

      Ну на 14 место теперь могут уверенно рассчитывать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4126

      Агасфер 1 час назад

      Бить будут...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1341

      Бабушка Зильзиля 1 час назад

      Эй, егэшники! ошибочку исправьте, а то крыльям не совет.

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