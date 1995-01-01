Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    2 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?

    Видаль хочет остаться в «Барселоне»

    Полузащитник Артуро Видаль не хочет уходить из «Барселоны», сообщает Sport.es.

    По информации источника, футболист заявил своему агенту Фернандо Фелисевичу, что остаться на «Камп Ноу» – его приоритет.

    Чилийцем интересуются китайские клубы, но он готов согласиться только на очень выгодное предложение.

    • Контракт Видаля с «Барселоной» рассчитан до 2021 года.
    • В минувшем сезоне хавбек сыграл 53 матча, забил три гола и сделал семь результативных передач.

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:35
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7385

      Cules2013 1 час назад

      сезон провёл хороший, бойцовский дух его команде очень нужен сейчас. 100% нужно сохранить игрока.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71928
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru