Видаль хочет остаться в «Барселоне»

сезон провёл хороший, бойцовский дух его команде очень нужен сейчас. 100% нужно сохранить игрока.
Полузащитник Артуро Видаль не хочет уходить из «Барселоны», сообщает Sport.es.
По информации источника, футболист заявил своему агенту Фернандо Фелисевичу, что остаться на «Камп Ноу» – его приоритет.
Чилийцем интересуются китайские клубы, но он готов согласиться только на очень выгодное предложение.
- Контракт Видаля с «Барселоной» рассчитан до 2021 года.
- В минувшем сезоне хавбек сыграл 53 матча, забил три гола и сделал семь результативных передач.