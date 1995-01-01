Видаль хочет остаться в «Барселоне»

Полузащитник Артуро Видаль не хочет уходить из «Барселоны», сообщает Sport.es.

По информации источника, футболист заявил своему агенту Фернандо Фелисевичу, что остаться на «Камп Ноу» – его приоритет.

Чилийцем интересуются китайские клубы, но он готов согласиться только на очень выгодное предложение.