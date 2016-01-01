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    На женском ЧМ судья засчитал гол в ворота Камеруна после просмотра VAR. Футболистки расплакались и обвинили ФИФА в расизме

    Сборная Англии обыграла Камерун со счетом 3:0 в 1/8 финала женского чемпионата мира.

    В добавочное время первого тайма судья встречи после просмотра видеоповтора засчитал гол в ворота Камеруна, отмененный ранее из-за офсайда. Африканских футболисток разозлило такое решение арбитра, и они три минуты высказывали ему свое возмущение.

    Как сообщает Daily Mail, после свистка на перерыв игроки Камеруна расплакались и обвинили ФИФА в расизме.

    Более того, в начале второй половины игры судья с помощью VAR отменил гол камерунок, определив офсайд. Это снова вызвало протесты со стороны футболисток из Африки.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 21:41
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +227

      MrNao1 57 минут назад

      Очень удобно сейчас быть чернокожим. Если кто-то что-то сделал и тебя это не устроило, достаточно обвинить этого кого-то в расизме, чтобы получить желаемое.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +427

      Tyler_Stark 1 час назад

      Так, если отменят гол, то англичанки будут орать о притеснении трансгендеров

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4820

      Сильвербой 1 час назад

      Ну ФИФА сама придумала всю эту ху....ю с расизмом, теперь отхватывает!!!

      1
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