На женском ЧМ судья засчитал гол в ворота Камеруна после просмотра VAR. Футболистки расплакались и обвинили ФИФА в расизме

Сборная Англии обыграла Камерун со счетом 3:0 в 1/8 финала женского чемпионата мира.

В добавочное время первого тайма судья встречи после просмотра видеоповтора засчитал гол в ворота Камеруна, отмененный ранее из-за офсайда. Африканских футболисток разозлило такое решение арбитра, и они три минуты высказывали ему свое возмущение.

Как сообщает Daily Mail, после свистка на перерыв игроки Камеруна расплакались и обвинили ФИФА в расизме.

Более того, в начале второй половины игры судья с помощью VAR отменил гол камерунок, определив офсайд. Это снова вызвало протесты со стороны футболисток из Африки.