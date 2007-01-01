«Барселона» интересуется хавбеком «Реала Сосьедад» Мерино

«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Реала «Сосьедад» Микелю Мерино.

Каталонцы ищут игрока на подмену Серхио Бускетсу. «Барселона» на собирается подписывать 23-летнего игрока немедленно: она будет наблюдать за его прогрессом в течение следующего сезона.

Испанец может сыграть на любой позиции в середине поля.