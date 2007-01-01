«Барселона» интересуется хавбеком «Реала Сосьедад» Мерино

че за дичь? взят уже ДЕ ЙОНГ ! есть артур ! разве что этот мерино может быть на подмену де йонгу и артуру ! скамейка. понапишут п и здец ! для ротации игрок !
«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Реала «Сосьедад» Микелю Мерино.
Каталонцы ищут игрока на подмену Серхио Бускетсу. «Барселона» на собирается подписывать 23-летнего игрока немедленно: она будет наблюдать за его прогрессом в течение следующего сезона.
Испанец может сыграть на любой позиции в середине поля.
- В прошлом сезоне Мерино провел за «Реал Сосьедад» 32 матча, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.
- Контракт хавбека с клубом из Сан-Себастьяна рассчитан до 2023 года.
- Сумма отступных за игрока – 45 миллионов евро. С сезона-2021/22 она возрастет до 50 миллионов.