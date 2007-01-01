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    «Барселона» интересуется хавбеком «Реала Сосьедад» Мерино

    «Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Реала «Сосьедад» Микелю Мерино.

    Каталонцы ищут игрока на подмену Серхио Бускетсу. «Барселона» на собирается подписывать 23-летнего игрока немедленно: она будет наблюдать за его прогрессом в течение следующего сезона.

    Испанец может сыграть на любой позиции в середине поля.

    • В прошлом сезоне Мерино провел за «Реал Сосьедад» 32 матча, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.
    • Контракт хавбека с клубом из Сан-Себастьяна рассчитан до 2023 года.
    • Сумма отступных за игрока – 45 миллионов евро. С сезона-2021/22 она возрастет до 50 миллионов.

    Источник: Diario Sport

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2963

      dinar7777dinar 3 минуты назад

      че за дичь? взят уже ДЕ ЙОНГ ! есть артур ! разве что этот мерино может быть на подмену де йонгу и артуру ! скамейка. понапишут п и здец ! для ротации игрок !

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