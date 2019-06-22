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    Тренер «Зенита» Ледесма – об РПЛ: «Ожидал увидеть здесь гораздо более крепких игроков»

    Тренер «Зенита» по физической подготовке Феликс Ледесма поделился впечатлениями от РПЛ. Ранее специалист работал в «Локомотиве».

    — Какое у вас сложилось впечатление о Российской Премьер-лиге?

    — Ожидал увидеть здесь гораздо более крепких игроков. Думал, все российские футболисты будут как Дмитрий Тарасов, такого типа: очень большие, сильные. И еще удивил высокий уровень техники игроков. Но скорости тут, по правде говоря, несколько ниже, чем в европейском футболе. Но мне кажется, что скорости постепенно меняются и сейчас уровень уже почти европейский.

    • Также Ледесма работал в «Ливерпуле», мадридском «Реале».
    • С 2016 по 2017 год специалист тренировал «Локомотив».
    • «Зенит» стартует в сезоне 6 июля встречей за Суперкубок России против «Локомотива».

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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