Тренер «Зенита» Ледесма – об РПЛ: «Ожидал увидеть здесь гораздо более крепких игроков»

Тренер «Зенита» по физической подготовке Феликс Ледесма поделился впечатлениями от РПЛ. Ранее специалист работал в «Локомотиве».

— Какое у вас сложилось впечатление о Российской Премьер-лиге?

— Ожидал увидеть здесь гораздо более крепких игроков. Думал, все российские футболисты будут как Дмитрий Тарасов, такого типа: очень большие, сильные. И еще удивил высокий уровень техники игроков. Но скорости тут, по правде говоря, несколько ниже, чем в европейском футболе. Но мне кажется, что скорости постепенно меняются и сейчас уровень уже почти европейский.