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    Лоськов – о Кварацхелии: «Нетипичный грузин. Обычно они ленивы на поле, а этот хочет играть в футбол»

    Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов дал характеристику своему полузащитнику Хвиче Кварацхелии. Игрок сейчас находится в аренде и принадлежит грузинскому «Рустави».

    — Зимой «Локомотив» арендовал Хвичу Кварацхелию. Чем он хорош?

    — Нетипичный грузин. Обычно грузины на поле ленивы. Ну, в хорошем смысле. А этот хочет играть футбол. Причем на хорошем уровне.

    Хвича полностью отдается на каждой тренировке, много работает. Кроме того, он физически и технически очень одарен, бьет с двух ног. У нас некоторые вратари плачут от его ударов. Плюс может закрыть две-три позиции: на сборах играл и опорного, и инсайда, и центрального нападающего.

    Если Хвича продолжит в том же духе, то вырастет в классного футболиста. Ему сейчас всего 18 лет, а в «Локо» он перешел вообще до совершеннолетия. Из-за этого зимой в Марбелье мы даже не смогли заявить Хвичу на товарищескую игру. «Локомотив» брал его на будущее. Ему остается только работать над собой и в сторону от футбола никуда не уходить. А то Москва затягивает. Не все сумели справиться с большим городом. Но, думаю, Соломон Кверквелия и здесь должен ему помочь.

    • Кварацхелия выступает в России с весны.
    • В минувшем сезоне РПЛ грузин провел семь матчей, забил гол.
    • 18-летний игрок привлекается в сборную Грузии.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +421

      Alekxei Z. 43 минуты назад

      Лось , что ты несёшь ? Рассуждаешь о грузинах только по Джонашия ?

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