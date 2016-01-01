Лоськов: «Кверквелия не готов к АПЛ. Сабе нужно быть требовательнее к себе, он немного ленивый»

Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов дал характеристику своему защитнику Соломону Кверквелии. По мнению специалиста, футболист не готов к АПЛ.

— Соломон Кверквелия говорил, что хотел бы поиграть в АПЛ. Он готов?

— Думаю, нет. Сабе нужно быть более требовательным к себе, по-другому относиться к тренировкам. Он все же немного ленивый. Нужно серьезней отнестись к футболу — футбол не прощает.

Здесь, в РПЛ, ему позволяют так играть. За счет своей скорости Саба может исправить позиционную ошибку. Мне иногда кажется, что ему просто нравится стелиться в подкатах. На фотках хорошо выходит, ха-ха.