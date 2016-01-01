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    Лоськов: «Кверквелия не готов к АПЛ. Сабе нужно быть требовательнее к себе, он немного ленивый»

    Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов дал характеристику своему защитнику Соломону Кверквелии. По мнению специалиста, футболист не готов к АПЛ.

    — Соломон Кверквелия говорил, что хотел бы поиграть в АПЛ. Он готов?

    — Думаю, нет. Сабе нужно быть более требовательным к себе, по-другому относиться к тренировкам. Он все же немного ленивый. Нужно серьезней отнестись к футболу — футбол не прощает.

    Здесь, в РПЛ, ему позволяют так играть. За счет своей скорости Саба может исправить позиционную ошибку. Мне иногда кажется, что ему просто нравится стелиться в подкатах. На фотках хорошо выходит, ха-ха.

    • Кверквелия в прошлом сезоне РПЛ не пропустил ни одного матча, забил гол.
    • Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.
    • Контракт с «Локомотивом» действует еще два года.

    Источник: Sport24

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