Самедов: «Главный тренер «Спартака» не может быть хорошим человеком – тебя сожрут»

А.Самедов: Быть хорошим человеком там (в спартаке) невозможно-тебя
сожрут. Смелое и откровенное заявление игрока.
Полузащитник Александр Самедов поговорил о человеческих качествах любого главного тренера «Спартака». Футболист покинул клуб зимой.
«Чтобы работать главным тренером «Спартака», невозможно быть хорошим человеком, потому что есть просто тренер, а есть тренер московского «Спартака». Это огромное давление, это безумно тяжело. И быть хорошим человеком там невозможно – тебя сожрут», – считает игрок.
- Самедов сейчас находится без клуба.
- Последнее место работы игрока – «Крылья Советов».
- Футболист участвовал в двух чемпионатах мира.