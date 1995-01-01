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    Самедов: «Главный тренер «Спартака» не может быть хорошим человеком – тебя сожрут»

    Полузащитник Александр Самедов поговорил о человеческих качествах любого главного тренера «Спартака». Футболист покинул клуб зимой.

    «Чтобы работать главным тренером «Спартака», невозможно быть хорошим человеком, потому что есть просто тренер, а есть тренер московского «Спартака». Это огромное давление, это безумно тяжело. И быть хорошим человеком там невозможно – тебя сожрут», – считает игрок.

    • Самедов сейчас находится без клуба.
    • Последнее место работы игрока – «Крылья Советов».
    • Футболист участвовал в двух чемпионатах мира.

    Источник: YouTube-канал Lysenkov TV

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8920

      vladimir-7 1 минуту назад

      А.Самедов: Быть хорошим человеком там (в спартаке) невозможно-тебя
      сожрут. Смелое и откровенное заявление игрока.

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      Рейтинг: +564

      Genz 55 минут назад

      Там федунцы гомосеки, его братья мутят

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