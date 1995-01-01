Самедов: «Главный тренер «Спартака» не может быть хорошим человеком – тебя сожрут»

Полузащитник Александр Самедов поговорил о человеческих качествах любого главного тренера «Спартака». Футболист покинул клуб зимой.

«Чтобы работать главным тренером «Спартака», невозможно быть хорошим человеком, потому что есть просто тренер, а есть тренер московского «Спартака». Это огромное давление, это безумно тяжело. И быть хорошим человеком там невозможно – тебя сожрут», – считает игрок.