Степашин: «Стадион, единый хозяин, сильный совет директоров помогут «Динамо» вернуться в элиту нашего футбола»

Член попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин поговорил о будущем футбольного клуба. Функционер считает, что есть ряд факторов, которые помогут москвичам улучшить спортивный результат.

– Поможет ли «Динамо» новый стадион вернуться в элиту нашего футбола?

– Поможет. Не только новый стадион, но единый хозяин. Слава богу, ВТБ теперь – один хозяин. Хороший, сильный совет директоров во главе с Соловьевым. Уже идет укрепление.

В этом году мы отмечаем 90-летие со дня рождения Льва Яшина. Я надеюсь, мы Льву Ивановичу, великому нашему советскому «динамовскому» футболисту, лучшему вратарю всех стран мира и народов, сделаем подарок. Стадион прекрасный, кстати.