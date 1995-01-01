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    Степашин: «Стадион, единый хозяин, сильный совет директоров помогут «Динамо» вернуться в элиту нашего футбола»

    Член попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин поговорил о будущем футбольного клуба. Функционер считает, что есть ряд факторов, которые помогут москвичам улучшить спортивный результат.

    – Поможет ли «Динамо» новый стадион вернуться в элиту нашего футбола?

    – Поможет. Не только новый стадион, но единый хозяин. Слава богу, ВТБ теперь – один хозяин. Хороший, сильный совет директоров во главе с Соловьевым. Уже идет укрепление.

    В этом году мы отмечаем 90-летие со дня рождения Льва Яшина. Я надеюсь, мы Льву Ивановичу, великому нашему советскому «динамовскому» футболисту, лучшему вратарю всех стран мира и народов, сделаем подарок. Стадион прекрасный, кстати.

    • «Динамо» в минувшем сезоне РПЛ финишировало 12-м.
    • Хавбек Себастьян Шиманьски – самое дорогое летнее приобретение москвичей на текущий момент.
    • В первом туре РПЛ «Динамо» сыграет в гостях с «Арсеналом».

    Источник: «Комсомольская правда»

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