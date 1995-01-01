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    Дзагоев: «Финал «Игры престолов» не понравился – полная фигня»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, как проводит свободное время. В частности, футболист занимается видеоиграми.

    «Играю в компьютерные игры. Смотрю сериалы — серии «Игры престолов» скачивал минута в минуту после выхода. Но финал не понравился — полная фигня. Кажется, как будто должно быть какое-то продолжение. Обычно у сценаристов «Игры престолов» есть смысл и завершенность всех сюжетных линий. Куда делся Дрогон? Почему королем избрали Брана, которому до этого трон был не нужен? Мне мотивация героев осталась непонятной.

    Но, несмотря на финал, «Игра престолов» для меня — номер один. Сейчас ничего не смотрю, нет времени, но из последнего понравился «В поле зрения». Моя жена Зарема пытается подсадить меня на турецкие сериалы, но я отказываюсь, ха-ха!» – сказал Дзагоев.

    • Сериал «Игра престолов» выходил с 2011 года (всего 73 серии).
    • Дзагоев на текущей неделе продлил контракт с ЦСКА.
    • Дзагоев часть прошлого сезона РПЛ пропустил из-за травмы, в итоге провел семь матчей, сделал результативный пас.

    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +904

      Derzkiy1 9 минут назад

      Алан шарит )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +490

      Валерий2705 36 минут назад

      Вопрос куда делся Дрогон, это серьёзная, "футбольная" тема.

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