Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    2 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    3 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов

    «Реал» создаст женскую команду. Она сразу будет выступать в высшей лиге сезона-2019/20

    Руководство мадридского «Реала» приняло решение создать при клубе женскую футбольную команду. Она начнет выступать уже в будущем сезоне.

    Женский «Реал» стартует сразу в высшей лиге чемпионата Испании, сообщает Mundo Deportivo. Это произойдет благодаря юридическому слиянию вновь созданной организации с существующим клубом «Тэйкон».

    • У «Реала», помимо футбольной, есть и баскетбольная команда, которая в последнем сезоне Евролиги заняла третье место.
    • Действующий победитель женской Примеры – «Атлетико Мадрид».
    • «Барселона» в последнем розыгрыше женской Примеры заняла второе место.

    Источник: Mundo Deportivo

    Ежедневная газета на испанском языке, одна из самых читаемых и авторитетных в стране. Разовый тираж газеты составляет 330 тысяч экземпляров, по этому показателю она занимает второе место в Испании.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:11
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71889
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru