«Реал» создаст женскую команду. Она сразу будет выступать в высшей лиге сезона-2019/20

Руководство мадридского «Реала» приняло решение создать при клубе женскую футбольную команду. Она начнет выступать уже в будущем сезоне.
Женский «Реал» стартует сразу в высшей лиге чемпионата Испании, сообщает Mundo Deportivo. Это произойдет благодаря юридическому слиянию вновь созданной организации с существующим клубом «Тэйкон».
- У «Реала», помимо футбольной, есть и баскетбольная команда, которая в последнем сезоне Евролиги заняла третье место.
- Действующий победитель женской Примеры – «Атлетико Мадрид».
- «Барселона» в последнем розыгрыше женской Примеры заняла второе место.
Источник: Mundo Deportivo
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