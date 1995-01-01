Отец Дзюбы: «Артем не ругался на «Прямой линии», это выдумки журналистов»

По мнению некоторых СМИ, форвард «Зенита» Артем Дзюба нецензурно выразился в адрес соседа во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» (см. видео). Отец футболиста Сергей Дзюба прокомментировал ситуацию.

«Он не ругался, это опять выдумки ваши, журналистов», – сказал Дзюба-старший.