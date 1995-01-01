Отец Дзюбы: «Артем не ругался на «Прямой линии», это выдумки журналистов»

Папаня до сих пор Артемке сопли вытирает и на горшок сажает.
По мнению некоторых СМИ, форвард «Зенита» Артем Дзюба нецензурно выразился в адрес соседа во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» (см. видео). Отец футболиста Сергей Дзюба прокомментировал ситуацию.
«Он не ругался, это опять выдумки ваши, журналистов», – сказал Дзюба-старший.
- Прорекламировавший свою шаурму Амиран Сардаров (см. видео) – видеоблогер-миллионник.
- Дзюба перед началом эфира поблагодарил президента Путина.
- Форвард уже работает с «Зенитом» на сборе в Австрии.