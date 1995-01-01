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    Отец Дзюбы: «Артем не ругался на «Прямой линии», это выдумки журналистов»

    По мнению некоторых СМИ, форвард «Зенита» Артем Дзюба нецензурно выразился в адрес соседа во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» (см. видео). Отец футболиста Сергей Дзюба прокомментировал ситуацию.

    «Он не ругался, это опять выдумки ваши, журналистов», – сказал Дзюба-старший.

    • Прорекламировавший свою шаурму Амиран Сардаров (см. видео) – видеоблогер-миллионник.
    • Дзюба перед началом эфира поблагодарил президента Путина.
    • Форвард уже работает с «Зенитом» на сборе в Австрии.

    Источник: «Ридус»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +19669

      gol_kak_sokol 9 минут назад

      Папаня до сих пор Артемке сопли вытирает и на горшок сажает.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3608

      la verdad 16 минут назад

      У этого Амирана и минет походу нормальный. Всех приглашает?)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6662

      KLIM777 53 минуты назад

      Лучше не драконьте народ этим кулинарным шоу.

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