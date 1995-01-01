Дзагоев планирует приступить к тренировкам в конце июля

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о ходе восстановления после травмы. Игрок планирует вернуться к тренировочной работе в июле.

— Есть ли понимание, когда начнете тренироваться с командой?

— В Москве пока работаю по немецкой программе. Если все будет хорошо, по моим прогнозам, с командой начну тренироваться в конце июля. С ограничениями, конечно, без борьбы.