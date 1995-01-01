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    Дзагоев планирует приступить к тренировкам в конце июля

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о ходе восстановления после травмы. Игрок планирует вернуться к тренировочной работе в июле.

    — Есть ли понимание, когда начнете тренироваться с командой?

    — В Москве пока работаю по немецкой программе. Если все будет хорошо, по моим прогнозам, с командой начну тренироваться в конце июля. С ограничениями, конечно, без борьбы.

    • Дзагоев на текущей неделе продлил контракт с ЦСКА.
    • Дзагоев часть прошлого сезона РПЛ пропустил из-за травмы, в итоге провел семь матчей, сделал результативный пас.
    • Хавбек выступает за ЦСКА с 2008 года.

    Источник: Sport24

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