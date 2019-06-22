Дзагоев: «В последние полгода мне много звонили из хороших европейских клубов»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал продление контракта с москвичами и заявил, что в последнее время к нему проявляли интерес хорошие европейские клубы.

Вчера армейцы заключили с 29-летним россиянином новое двухлетнее соглашение.

– Вы заключили новый контракт с ЦСКА. Что чувствуете после удачного завершения переговоров?

– Переговоры на самом деле были долгими, впервые за время в ЦСКА. Обычно мы обо всем договаривались быстро. Сейчас мысли только о том, чтобы восстановиться, набрать хорошую форму и играть в футбол.

– Сколько раз за последние полгода вам звонили с предложениями из других клубов?

– Достаточно много. Но конкретики не было, просто обозначался интерес. Это было и до травмы тоже, причем из хороших европейских клубов. После нее, понятно, интерес поубавился. Но сейчас это уже неважно. Я подписал контракт и остаюсь в ЦСКА. Сейчас все мои мысли здесь. Да, в принципе, они всегда и были здесь.

– Как отреагировали на новость о том, что на сайте фанатов «Бордо» в голосовании за потенциальных новичков обошли Марио Балотелли и Гари Кэхилла?

– В эйфорию не впадал, но мне было приятно оказаться в этом списке, учитывая травму.

В прошлом сезоне футболист провел за столичную команду 11 матчей во всех турнирах, записав в актив одну голевую передачу.

Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года.

ЦСКА на два года продлил контракт с Дзагоевым