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    Дзагоев: «В последние полгода мне много звонили из хороших европейских клубов»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал продление контракта с москвичами и заявил, что в последнее время к нему проявляли интерес хорошие европейские клубы.

    Вчера армейцы заключили с 29-летним россиянином новое двухлетнее соглашение.

    – Вы заключили новый контракт с ЦСКА. Что чувствуете после удачного завершения переговоров?

    – Переговоры на самом деле были долгими, впервые за время в ЦСКА. Обычно мы обо всем договаривались быстро. Сейчас мысли только о том, чтобы восстановиться, набрать хорошую форму и играть в футбол.

    – Сколько раз за последние полгода вам звонили с предложениями из других клубов?

    – Достаточно много. Но конкретики не было, просто обозначался интерес. Это было и до травмы тоже, причем из хороших европейских клубов. После нее, понятно, интерес поубавился. Но сейчас это уже неважно. Я подписал контракт и остаюсь в ЦСКА. Сейчас все мои мысли здесь. Да, в принципе, они всегда и были здесь.

    – Как отреагировали на новость о том, что на сайте фанатов «Бордо» в голосовании за потенциальных новичков обошли Марио Балотелли и Гари Кэхилла?

    – В эйфорию не впадал, но мне было приятно оказаться в этом списке, учитывая травму.

    • В прошлом сезоне футболист провел за столичную команду 11 матчей во всех турнирах, записав в актив одну голевую передачу.
    • Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года.

    ЦСКА на два года продлил контракт с Дзагоевым

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3186

      nik55 8 минут назад

      тебе сон снился что звонили

      0
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      Рейтинг: +6638

      KLIM777 33 минуты назад

      Это просто ошиблись номером)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1815

      кошмарик 36 минут назад

      гонишь Аланчик.. кому нужен несдержанный, и к тому же склонный к травматизму игрок с огромной зарплатой? не думаю что и в России много клубов желающих иметь такого игрока..

      -1
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