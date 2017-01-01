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    «ПСЖ» готов заплатить 30 миллионов «Брешиа» за Тонали. Итальянцы просят 40

    «ПСЖ» интересуется полузащитником «Брешиа» Сандро Тонали.

    Парижане готовы предложить за 19-летнего футболиста 30 миллионов евро.

    При этом президент «Брешиа» Массимо Челлино хочет получить за итальянца 40 миллионов и не продаст его этим летом, если не получит подходящего предложения.

    • В прошлом сезоне Тонали провел 34 матча в Серии В, забил три гола и сделал семь результативных передач.
    • Контракт хавбека с «Брешиа» рассчитан до 2021 года с возможностью продления еще на сезон.
    • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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