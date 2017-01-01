«ПСЖ» готов заплатить 30 миллионов «Брешиа» за Тонали. Итальянцы просят 40

«ПСЖ» интересуется полузащитником «Брешиа» Сандро Тонали.
Парижане готовы предложить за 19-летнего футболиста 30 миллионов евро.
При этом президент «Брешиа» Массимо Челлино хочет получить за итальянца 40 миллионов и не продаст его этим летом, если не получит подходящего предложения.
- В прошлом сезоне Тонали провел 34 матча в Серии В, забил три гола и сделал семь результативных передач.
- Контракт хавбека с «Брешиа» рассчитан до 2021 года с возможностью продления еще на сезон.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.