Вратарю «Спартака» Селихову удалили фиксирующую пластину из руки

Замучали что то Сашу травмы, некому ворота надёжно защищать. Ждём уже с нетерпением!
Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов сообщил, что вратарю команды Александру Селихову успешно удалили из левой руки временную фиксирующую пластину.
«Операция была плановой. Наличие фиксирующей пластины обеспечило правильное сращение перелома и позволило Александру приступить к тренировкам без ограничений уже в мае. К окончанию сбора в Австрии Селихов будет тренироваться в более интенсивном режиме, а к началу сезона сможет подойти в оптимальной форме», – сказал Вартапетов.
- Селихову установили пластину в апреле этого года.
- Операция понадобилась после того, как в матче с ЦСКА голкипер получил оскольчатый винтообразный перелом основной фаланги пятого пальца левой кисти.
- В минувшем сезоне 25-летний футболист принял участие всего в шести матчах, пропустив в них шесть голов.