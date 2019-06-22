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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Вратарю «Спартака» Селихову удалили фиксирующую пластину из руки

    Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов сообщил, что вратарю команды Александру Селихову успешно удалили из левой руки временную фиксирующую пластину.

    «Операция была плановой. Наличие фиксирующей пластины обеспечило правильное сращение перелома и позволило Александру приступить к тренировкам без ограничений уже в мае. К окончанию сбора в Австрии Селихов будет тренироваться в более интенсивном режиме, а к началу сезона сможет подойти в оптимальной форме», – сказал Вартапетов.

    • Селихову установили пластину в апреле этого года.
    • Операция понадобилась после того, как в матче с ЦСКА голкипер получил оскольчатый винтообразный перелом основной фаланги пятого пальца левой кисти.
    • В минувшем сезоне 25-летний футболист принял участие всего в шести матчах, пропустив в них шесть голов.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 11:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +17650

      oyabun 1 час назад

      Замучали что то Сашу травмы, некому ворота надёжно защищать. Ждём уже с нетерпением!

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