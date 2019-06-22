Вратарю «Спартака» Селихову удалили фиксирующую пластину из руки

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов сообщил, что вратарю команды Александру Селихову успешно удалили из левой руки временную фиксирующую пластину.

«Операция была плановой. Наличие фиксирующей пластины обеспечило правильное сращение перелома и позволило Александру приступить к тренировкам без ограничений уже в мае. К окончанию сбора в Австрии Селихов будет тренироваться в более интенсивном режиме, а к началу сезона сможет подойти в оптимальной форме», – сказал Вартапетов.