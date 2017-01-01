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    Неймар: «Я опять получил травму в решающий момент сезона. Уверен, что мы будем сильнее в следующем году»

    Форвард «ПСЖ» Неймар подвел итоги сезона.

    • Неймар получил травму плюсневой кости в январе и не играл до апреля.
    • В марте команда вылетела из розыгрыша Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от «Манчестер Юнайтед».
    • По итогам сезона «ПСЖ» выиграл Лигу 1.

    – Как вы оцениваете ваш сезон в «ПСЖ»?

    – К сожалению, я опять получил травму в этом сезоне. И опять в решающий момент. Я хорошо себя чувствовал на поле, команда была сильной и в хорошей форме, становилась лучше и лучше в каждой игре. Я не мог находиться на поле со своими одноклубниками, но нужно двигаться дальше.

    Главной целью в этом сезоне была Лига чемпионов. Так что мы все очень тяжело перенесли вылет. Я чувствовал себя так же, как и другие игроки, персонал, тренерский штаб или болельщик – грустно.

    – Не думаете ли вы, что эти последние сложные месяцы помогут «ПСЖ» стать сильнее?

    – Нам нужно проанализировать прошлый сезон, чтобы понять, где мы можем прибавить в индивидуальных качествах, а где в коллективных. Это наш долг. Я уверен, что мы будем сильнее в следующем сезоне.

    Источник: Sofoot

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