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    Агент Фернандеша: «Мануэль хочет остаться в «Локомотиве». Возможно, нам удастся договориться»

    Паулу Барбоза, агент полузащитника Мануэля Ферандеша, рассказал о ситуации с контрактом футболиста. В июне у Фернандеша истек контракт с «Локомотивом».

    «Локомотив» – приоритетный вариант для Ману на данный момент. Мы пока даже не рассматриваем другие предложения. Посмотрим, возможно, нам удастся договориться.

    Фернандеш сам хочет остаться в «Локо». Думаю, в ближайшие дни все разъяснится. В данный момент он не находится с командой на сборах, потому что у него нет контракта», – сказал Барбоза.

    • Фернандеш перешел в «Локо»из «Бешикташа» в 2014 году.
    • В составе московской команды футболист стал чемпионом РПЛ и трехкратным обладателем Кубка России.
    • В прошедшем сезоне полузащитник забил четыре гола и сделал пять результативных передач в 20 матчах.

    Источник: Sport24

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