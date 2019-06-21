Агент Фернандеша: «Мануэль хочет остаться в «Локомотиве». Возможно, нам удастся договориться»

Паулу Барбоза, агент полузащитника Мануэля Ферандеша, рассказал о ситуации с контрактом футболиста. В июне у Фернандеша истек контракт с «Локомотивом».

«Локомотив» – приоритетный вариант для Ману на данный момент. Мы пока даже не рассматриваем другие предложения. Посмотрим, возможно, нам удастся договориться.

Фернандеш сам хочет остаться в «Локо». Думаю, в ближайшие дни все разъяснится. В данный момент он не находится с командой на сборах, потому что у него нет контракта», – сказал Барбоза.