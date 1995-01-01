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    Дзагоев – о новом контракте с ЦСКА: «Сейчас главное восстановиться, набрать игровую форму»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал продление контркта с клубом.

    «Я очень рад, что продолжу выступать за армейский клуб. ЦСКА – мой дом, я провел в команде много лет и выиграл немало трофеев.

    Сейчас самое главное – восстановиться, набрать игровую форму и снова приносить пользу команде. ЦСКА всегда будет первым!» – сказал Дзагоев.

    • Новое соглашение рассчитано до 2021 года.
    • Дзагоев выступает за московский клуб с 2008 года. Он трижды побеждал в РПЛ, по четыре раза – в Кубке и Суперкубке России.
    • Футболист провел 342 матча и забил 75 голов.
    • В феврале игрок получил травму крестообразной связки и сейчас продолжает восстановление.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 21:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4090

      Агасфер 53 минуты назад

      Ты знаешь,что самое главное в танке???

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