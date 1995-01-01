Ты знаешь,что самое главное в танке???
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал продление контркта с клубом.
«Я очень рад, что продолжу выступать за армейский клуб. ЦСКА – мой дом, я провел в команде много лет и выиграл немало трофеев.
Сейчас самое главное – восстановиться, набрать игровую форму и снова приносить пользу команде. ЦСКА всегда будет первым!» – сказал Дзагоев.
- Новое соглашение рассчитано до 2021 года.
- Дзагоев выступает за московский клуб с 2008 года. Он трижды побеждал в РПЛ, по четыре раза – в Кубке и Суперкубке России.
- Футболист провел 342 матча и забил 75 голов.
- В феврале игрок получил травму крестообразной связки и сейчас продолжает восстановление.