Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал продление контркта с клубом.

«Я очень рад, что продолжу выступать за армейский клуб. ЦСКА – мой дом, я провел в команде много лет и выиграл немало трофеев.

Сейчас самое главное – восстановиться, набрать игровую форму и снова приносить пользу команде. ЦСКА всегда будет первым!» – сказал Дзагоев.