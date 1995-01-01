Самедов покинул «Крылья Советов». У игрока истек контракт 

все избавляются от пенсионеров
Полузащитник Александр Самедов ответил на вопрос о ситуации с контрактном с «Крыльями Советов».
«Мой контракт закончился. Мы с клубом больше не общались. Разошлись абсолютно нормально», – сказал игрок.
Самедов отметил, что информация о продолжении карьеры должна появиться в ближайшее время.
- 34-летний футболист стал игроком «Крыльев» зимой 2019 года после расторжения контракта со «Спартаком».
- Он провел за самарский клуб девять матчей и отдал четыре голевые передачи.