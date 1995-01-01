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    Самедов покинул «Крылья Советов». У игрока истек контракт 

    Полузащитник Александр Самедов ответил на вопрос о ситуации с контрактном с «Крыльями Советов».

    «Мой контракт закончился. Мы с клубом больше не общались. Разошлись абсолютно нормально», – сказал игрок.

    Самедов отметил, что информация о продолжении карьеры должна появиться в ближайшее время.

    • 34-летний футболист стал игроком «Крыльев» зимой 2019 года после расторжения контракта со «Спартаком».
    • Он провел за самарский клуб девять матчей и отдал четыре голевые передачи.

    Источник: ТАСС

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1482

      giluxa1963 29 минут назад

      все избавляются от пенсионеров

      1
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      Рейтинг: +4088

      Агасфер 50 минут назад

      Здравствуй,историческая Родина!

      0
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      Рейтинг: +3547

      Lester84 50 минут назад

      В Урал? Там хорошее пристанище для пенсионеров

      0
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      Рейтинг: +8896

      vladimir-7 55 минут назад

      Самедову пора на отдых, как игрок он закончился и никому он не нужен.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11078

      ВетеR 1 час назад

      Похоже, тяжело Самедову что то подыскать !
      Пора на отдых

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    sv1969
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