Хавбек юношеской сборной России Севикян подписал контракт с «Леванте»

Воспитанник «Локомотива» Эдгар Севикян подписал контракт с «Леванте», сообщает «РБК Спорт».

Полузащитник почти два года тренировался в молодeжном секторе испанского клуба, а теперь смог заключить первый профессиональный договор, поскольку в августе ему исполнится 18 лет.

Соглашение между сторонами рассчитано на три года.