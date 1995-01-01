Хавбек юношеской сборной России Севикян подписал контракт с «Леванте»

Надо было русский написать.Для русских ведь армяне это тоже русские,лишь бы не даги или чеченцы)
Воспитанник «Локомотива» Эдгар Севикян подписал контракт с «Леванте», сообщает «РБК Спорт».
Полузащитник почти два года тренировался в молодeжном секторе испанского клуба, а теперь смог заключить первый профессиональный договор, поскольку в августе ему исполнится 18 лет.
Соглашение между сторонами рассчитано на три года.
- Севикян выступал за юношеские команды «Локомотива» до конца 2016 года, после чего уехал в Испанию.
- В последние несколько лет хавбек привлекается к выступлениям за юношеские сборные России.