Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    2 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    3 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?

    Хавбек юношеской сборной России Севикян подписал контракт с «Леванте»

    Воспитанник «Локомотива» Эдгар Севикян подписал контракт с «Леванте», сообщает «РБК Спорт».

    Полузащитник почти два года тренировался в молодeжном секторе испанского клуба, а теперь смог заключить первый профессиональный договор, поскольку в августе ему исполнится 18 лет.

    Соглашение между сторонами рассчитано на три года.

    • Севикян выступал за юношеские команды «Локомотива» до конца 2016 года, после чего уехал в Испанию.
    • В последние несколько лет хавбек привлекается к выступлениям за юношеские сборные России.

    Источник: «РБК Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:56
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +175

      GSmall 40 минут назад

      Надо было русский написать.Для русских ведь армяне это тоже русские,лишь бы не даги или чеченцы)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79042
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71873
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru