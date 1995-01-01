Ждём значительного подорожания железнодорожных билетов, областного, местного и федерального значения. Вот во что обходится футбол, в России, который не умеет зарабатывать, простым гражданам, которые от него далеки.
Как сообщает сайт Metaratings.ru, руководство РФС ведет переговоры о сотрудничестве с РЖД и банком «Тинькофф». В них задействован и сам президент футбольной организации Александр Дюков.
Источник отмечает, что до текущего момента РФС функционировал на средства, заработанные во время работы Виталия Мутко.
- РЖД – генеральный спонсор «Локомотива».
- Дюков стал президентом РФС в конце февраля нынешнего года.
Источник: Metaratings
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