Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    2 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    3 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?

    Metaratings: РЖД и «Тинькофф» станут спонсорами РФС

    Как сообщает сайт Metaratings.ru, руководство РФС ведет переговоры о сотрудничестве с РЖД и банком «Тинькофф». В них задействован и сам президент футбольной организации Александр Дюков.

    Источник отмечает, что до текущего момента РФС функционировал на средства, заработанные во время работы Виталия Мутко.

    • РЖД – генеральный спонсор «Локомотива».
    • Дюков стал президентом РФС в конце февраля нынешнего года.

    Источник: Metaratings

    Metaratings.ru – информационный интернет-портал о букмекерских конторах, ставках и прогнозах на спорт. Работает с 2008 года. Ранее сайт был известен, как Winbetting, в 2018 году произошел перезапуск проекта.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:26
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +107

      Александр Алмазов 16 минут назад

      Ждём значительного подорожания железнодорожных билетов, областного, местного и федерального значения. Вот во что обходится футбол, в России, который не умеет зарабатывать, простым гражданам, которые от него далеки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5391

      mihail200606 22 минуты назад

      Странно, что Тинькофф.. Он очень негативно к нашему футболу относится..

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79042
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71873
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru