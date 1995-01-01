Metaratings: РЖД и «Тинькофф» станут спонсорами РФС

Как сообщает сайт Metaratings.ru, руководство РФС ведет переговоры о сотрудничестве с РЖД и банком «Тинькофф». В них задействован и сам президент футбольной организации Александр Дюков.

Источник отмечает, что до текущего момента РФС функционировал на средства, заработанные во время работы Виталия Мутко.