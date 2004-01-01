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    Моуринью – о первом матче против «МЮ» в статусе тренера «Челси»: «Они не забили бы нам и за 900 минут»

    Экс-главный тренер «Челси» Жозе Моуринью для YouTube-канала «The Coaches' Voice» рассказал о периоде работы в лондонской команде и вспомнил первый матч против «Манчестер Юнайтед» в 2004-м (1:0).

    «Всегда важно победить прямого конкурента по лиге. Исход игры имел огромное значение и расписывал расклад на весь остаток сезона. В таких играх выкладывать должны все, в каждую минуту, каждую секунду. Это и есть показатель вашего мастерства, ваших качеств, вашей физической силы, вашей агрессии, эмоционального контроля.

    Это был один из тех матчей, где чувствовали, что нам все по силам. Я понимал, что даже в течение 900 минут они не забьют нам», – вспоминает португалец.

    • Жозе работал в «Челси» с 2004 по 2007-й, а также с 2013-го по 2015-й.
    • Вместе с португальцем лондонцы выиграли три чемпионства, три кубка Лиги и один кубок Англии.

    Источник: YouTube-канал «The Coaches' Voice»

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