Моуринью – о первом матче против «МЮ» в статусе тренера «Челси»: «Они не забили бы нам и за 900 минут»

Экс-главный тренер «Челси» Жозе Моуринью для YouTube-канала «The Coaches' Voice» рассказал о периоде работы в лондонской команде и вспомнил первый матч против «Манчестер Юнайтед» в 2004-м (1:0).

«Всегда важно победить прямого конкурента по лиге. Исход игры имел огромное значение и расписывал расклад на весь остаток сезона. В таких играх выкладывать должны все, в каждую минуту, каждую секунду. Это и есть показатель вашего мастерства, ваших качеств, вашей физической силы, вашей агрессии, эмоционального контроля.

Это был один из тех матчей, где чувствовали, что нам все по силам. Я понимал, что даже в течение 900 минут они не забьют нам», – вспоминает португалец.