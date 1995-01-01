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    Экс-защитник «Арсенала» Лаурен: «Ливерпулю» нужно отказаться от Мане и Салаха на старте сезона, если они задержатся на Кубке Африки»

    Экс-защитник сборной Камеруна и «Арсенала» Лаурен объяснил, почему «Ливерпуль» должен быть готов к тому, что африканские футболисты пропустят старт чемпионата Англии из-за Кубка Африки.

    «Как бы ни получилось, «Ливерпулю» нужно отказаться от Мане и Салаха на старте сезона, если они задержатся на Кубке Африки. Им понадобится время восстановиться после турнира, иначе они подойдут в ужасной форме к новому сезону.

    • Кубок Африки-2019 пройдет с 21 июня по 19 июля в Египте.
    • Лаурен дважды побеждал на турнире в составе сборной Камеруна в 2000 и 2002 годах.

    Источник: The Mirror

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