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    Мбаппе: «Победа в Лиге чемпионов для меня важнее, чем «Золотой мяч»

    Форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе объяснил, почему для него победа в Лиге чемпионов важнее получения «Золотого мяча».

    «Победа в Лиге чемпионов для меня важнее, чем «Золотой мяч», потому что в статусе лучшего игроками мира я не останусь в истории. Футбол – командная игра. Если бы я играл в теннис, я бы хотел получать больше индивидуальных наград. В футболе все по-другому. Кроме того, я уверен, что без победы в Лиге чемпионов сложно получить «Золотой мяч».

    • По итогам прошедшего сезона Мбаппе объявлен лучшим игроком Лиги 1.
    • Килиан – первый француз за 53 года, забивший 32 гола в сезоне чемпионата Франции.

    Источник: ESPN

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