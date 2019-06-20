Осенью «ПСЖ» откроет академию в России

«ПСЖ» анонсировал открытие первой академии на территории России. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Академия начнет работать в Москве в сентябре этого года. В ней смогут обучаться дети от трех до 15 лет. Тренировочный центр расположен в «Лужниках», зимой тренировки будут проходить в помещении, летом на открытом воздухе.

Организацией проекта занимался Денис Марьенко, владелец двух футбольных центров в Москве. Техническим директором академии назначен Микаэль Годрилье, последние два года он работал с юношескими командами «ПСЖ».

Бренд-директор «ПСЖ» Фабиен Аллегри в интервьюклубному сайту сказал: «Мы убеждены в будущем успехе этого проекта. Вскоре он должен распространиться и на другие города, прежде всего, на Санкт-Петербург».