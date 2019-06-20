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    Осенью «ПСЖ» откроет академию в России

    «ПСЖ» анонсировал открытие первой академии на территории России. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

    Академия начнет работать в Москве в сентябре этого года. В ней смогут обучаться дети от трех до 15 лет. Тренировочный центр расположен в «Лужниках», зимой тренировки будут проходить в помещении, летом на открытом воздухе.

    Организацией проекта занимался Денис Марьенко, владелец двух футбольных центров в Москве. Техническим директором академии назначен Микаэль Годрилье, последние два года он работал с юношескими командами «ПСЖ».

    Бренд-директор «ПСЖ» Фабиен Аллегри в интервьюклубному сайту сказал: «Мы убеждены в будущем успехе этого проекта. Вскоре он должен распространиться и на другие города, прежде всего, на Санкт-Петербург».

    Источник: Официальный сайт «ПСЖ»

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    20.06.2019 23:53
    Комментарии3
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      Рейтинг: +170

      GSmall 11 минут назад

      И толку.Дети депутатов и прочей воровской прослойки своих никчёмышей будут пихать

      0
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      Рейтинг: +6597

      KLIM777 32 минуты назад

      может покажут нашим ослам, как нужно заниматься развитием

      0
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    • ...
      Рейтинг: +200

      hofman 32 минуты назад

      скорее бы появился первый Российский клуб с иностранным владельцем, и заставит наших горе владельцев клубов работать, как Галицкий. задолбали деньги есть парней готовых играть куча, а футбол унылый, не зрителей не шоу

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