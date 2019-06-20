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    Marca: «Манчестер Сити» подпишет 35-летнего вратаря «Эйбара» Риесго 

    Вратарь «Эйбара» Асьер Риесго станет игроком «Манчестер Сити», сообщает Marca. 35-летний футболист подпишет контракт на один год, после окончания соглашения он сможет стать тренером вратарей в «Сити».

    Риесго был вторым вратарем «Эйбара» в прошлом сезоне. Ожидается, что он станет третьим голкипером в «Сити».

    По данным Marca, зарплата Риесго вырастет вдвое после трансфера. Сообщается, что ключевую роль в переходе сыграл тренер вратарей «Сити» Асьер Манчисидор. Он работал с Риесго в «Реал Сосьедаде».

    • В прошлом сезоне Примеры Риесго сыграл в 14 играх и пропустил 20 голов. Четыре игры он провел на ноль.
    • Его контракт с «Эйбаром» истекает в июне этого года.

    Источник: Marca

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    20.06.2019 22:56
    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +1807

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Ричард Райт, Вилли Кабальеро, Асьер Риесго. Любят в МанСити подписывать неожиданных вратарей-ветеранов на лавку.

      0
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      Рейтинг: +170

      GSmall > Черкизовский Кот 8 минут назад

      Пусть ещё и Игиту с Сэни подпишут)

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