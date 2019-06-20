Marca: «Манчестер Сити» подпишет 35-летнего вратаря «Эйбара» Риесго 

Вратарь «Эйбара» Асьер Риесго станет игроком «Манчестер Сити», сообщает Marca. 35-летний футболист подпишет контракт на один год, после окончания соглашения он сможет стать тренером вратарей в «Сити».

Риесго был вторым вратарем «Эйбара» в прошлом сезоне. Ожидается, что он станет третьим голкипером в «Сити».

По данным Marca, зарплата Риесго вырастет вдвое после трансфера. Сообщается, что ключевую роль в переходе сыграл тренер вратарей «Сити» Асьер Манчисидор. Он работал с Риесго в «Реал Сосьедаде».