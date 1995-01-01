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    3 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    Болельщики «Динамо» признали Шунина лучшим игроком сезона 

    На официальном сайте «Динамо» подвели итоги голосования на звание лучшего игрока сезона. В нем приняли участие около 6000 болельщиков.

    Победителем стал вратарь Антон Шунин, он набрал 41% голосов. На втором месте – полузащитник Жоаозиньо (26%), на третьем – защитник Роман Евгеньев (9%).

    Шунин впервые в карьере стал лучшим игроком сезона. Он выступает за первую команду «Динамо» с 2007 года.

    Шунин также стал лучшим игроком сезона по результатам второго голосования на сайте команды. Клуб сложил результаты всех послематчевых голосований сезона. Наибольшее количество баллов набрал вратарь команды.

    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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