Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?

    Во втором отборочном раунде ЛЕ тульский «Арсенал» сыграет с «Нефтчи» или «Сперанцой»

    Состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы.

    Соперником тульского «Арсенала» станет победитель противостояния между бакинским «Нефтчи» и «Сперанцой» из молдавского города Ниспорены.

    Матчи второго отборочного этапа состоятся 25 июля и 1 августа. Первую встречу «Арсенал» проведет дома.

    • В РПЛ-2018/19 туляки заняли шестое место и получили возможность выступить в ЛЕ благодаря победе вышедшего в Лигу чемпионов «Локомотива».
    • «Арсенал» сыграет в Лиги Европы впервые в своей истории.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:29
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +713

      acor94 36 минут назад

      Должны проходить дальше!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79038
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71793
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru