Во втором отборочном раунде ЛЕ тульский «Арсенал» сыграет с «Нефтчи» или «Сперанцой»

Должны проходить дальше!
Состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Соперником тульского «Арсенала» станет победитель противостояния между бакинским «Нефтчи» и «Сперанцой» из молдавского города Ниспорены.
Матчи второго отборочного этапа состоятся 25 июля и 1 августа. Первую встречу «Арсенал» проведет дома.
- В РПЛ-2018/19 туляки заняли шестое место и получили возможность выступить в ЛЕ благодаря победе вышедшего в Лигу чемпионов «Локомотива».
- «Арсенал» сыграет в Лиги Европы впервые в своей истории.