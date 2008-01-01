Эмерсон – об Азаре: «Он написал в WhatsApp «Люблю вас, парни», а потом покинул группу»

Защитник «Челси» Эмерсон рассказал о том, как Эден Азар попрощался с партнерами перед уходом в «Реал».

«Последним действием Азара было его прощание в группе WhatsApp. Он попрощался с ребятами, и с тех пор мы больше ничего не слышали. Это непривычно.

Он написал «Спасибо, люблю вас, парни». А потом появилась надпись «Эден Азар покинул группу». Тогда я подумал: «Он и в правду ушел», – сказал Эмерсон.