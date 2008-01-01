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    Эмерсон – об Азаре: «Он написал в WhatsApp «Люблю вас, парни», а потом покинул группу»

    Защитник «Челси» Эмерсон рассказал о том, как Эден Азар попрощался с партнерами перед уходом в «Реал».

    «Последним действием Азара было его прощание в группе WhatsApp. Он попрощался с ребятами, и с тех пор мы больше ничего не слышали. Это непривычно.

    Он написал «Спасибо, люблю вас, парни». А потом появилась надпись «Эден Азар покинул группу». Тогда я подумал: «Он и в правду ушел», – сказал Эмерсон.

    • В составе лондонцев бельгийский полузащитник провел 352 матча, в которых забил 110 голов.
    • Контракт с «Реалом» действителен до 2024 года.

    Источник: ESPN

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