Полиция не арестовывала и не предъявляла обвинения Платини. Его задержали для допроса

По информации СМИ, сегодня во Франции был арестован экс-глава УЕФА Мишель Платини по подозрению в коррупции при выборе страны-хозяйки чемпионата мира-2022.

Как сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря полиции, 63-летнего функционера доставили в отделение для допроса. При этом но не был арестован или обвинен в совершении какого-либо преступления.

Платини занимал пост президента УЕФА с 2007-го по 2015 год.

В октябре 2015-го арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила его от занимаемой должности на 90 дней, после чего наложила запрет на футбольную деятельность в течение восьми лет.

В мае 2016 года срок запрета сократили до четырех лет.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре.

Платини задержан по подозрению в коррупции по делу о ЧМ-2022 в Катаре