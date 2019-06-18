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    Полиция не арестовывала и не предъявляла обвинения Платини. Его задержали для допроса

    По информации СМИ, сегодня во Франции был арестован экс-глава УЕФА Мишель Платини по подозрению в коррупции при выборе страны-хозяйки чемпионата мира-2022.

    Как сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря полиции, 63-летнего функционера доставили в отделение для допроса. При этом но не был арестован или обвинен в совершении какого-либо преступления.

    • Платини занимал пост президента УЕФА с 2007-го по 2015 год.
    • В октябре 2015-го арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила его от занимаемой должности на 90 дней, после чего наложила запрет на футбольную деятельность в течение восьми лет.
    • В мае 2016 года срок запрета сократили до четырех лет.
    • ЧМ-2022 пройдет в Катаре.

    Платини задержан по подозрению в коррупции по делу о ЧМ-2022 в Катаре

    Источник: CNN

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    Сегодня, 15:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13043

      DOCTOR PENALTY 3 минуты назад

      В любом случае это красная карточка!

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