Адвокат Мамаева: «Намерение «Краснодара» расторгнуть контракт – это предательство со стороны Галицкого»

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, назвал предательством желание клуба расторгнуть соглашение с 30-летним футболистом.

«Да, «Краснодар» обратился в палату по разрешению споров РФС, но заседания относительно разрыва контракта с Мамаевым ещe не было. Для соблюдения порядка на заседании должен быть или сам Павел, или его законный представитель.

Считаю это предательством, причeм не со стороны команды, а со стороны еe хозяина (Сергея Галицкого). Паша не тот человек, которого стоило бросать на произвол судьбы. В такой ситуации может оказаться любой, никто не застрахован от таких происшествий. Оставлять людей в беде нельзя», – сказал Бушманов.

В октябре 2018 года Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца по обвинению в нанесении побоев и хулиганстве за участие в нескольких драках в центре Москвы.

8 мая Пресненский суд столицы приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.