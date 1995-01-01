Уткин: «У меня к Платини особенные чувства и они не изменятся. Я бы помог ему бежать, если что»

Ведущий, журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал арест бывшего главы УЕФА Мишеля Платини.

63-летнего француза подозревают в коррупции при выборе страны-хозяйки чемпионата мира-2022.

«Вопрос, который никогда не придется решать на практике. Любимый футболист моего детства арестован. Редкость, да? Но тем не менее, как к этому отнестись? Жизнь, так сказать, длинная, полна соблазнов, как ночь – страхов... Мой ответ, который тоже никогда не придется проверять на практике, – я б помог ему бежать, если что.

У меня к Мишелю Платини особенные чувства и они не изменятся. Убеждаюсь в этом сейчас, когда он, 63-летний, арестован по коррупционному обвинению. Не вижу в этом ничего нереального и все равно думаю все время об этом повороте, мать еe, судьбы.

Выясняется, что любимый футболист – может, и чушь собачья, как любое чувство, но... навсегда. Как сказал один острослов о своем друге то ли на пожизненном, то ли на двух: «Он мой друг, он преступник, но не педофил и не насильник. А остальное случается». Мишель Платини, ты в моем сердце», – написал Уткин в телеграме.

Платини занимал пост президента УЕФА с 2007-го по 2015 год.

В октябре 2015-го арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила его от занимаемой должности на 90 дней, после чего наложила запрет на футбольную деятельность в течение восьми лет.

В мае 2016 года срок сократили до четырех лет.

Платини задержан по подозрению в коррупции по делу о ЧМ-2022 в Катаре