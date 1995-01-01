The Times: Рэшфорд согласился продлить контракт с «Манчестер Юнайтед»

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Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд договорился с клубом о продлении контракта.
Подробности нового соглашения не оглашаются.
По информации источника, ранее футболист требовал у клуба зарплату 350 тысяч фунтов в неделю.
- Действующий контракт истекал летом 2020 года.
- В нем был пункт, по которой клуб сам может продлить футболиста на один дополнительный сезон, но руководство «МЮ» хотело долгосрочное соглашение.
- В прошедшем сезоне форвард в 47 матчах забил 13 голов и отдал девять голевых передач.