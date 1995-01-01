The Times: Рэшфорд согласился продлить контракт с «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд договорился с клубом о продлении контракта.

Подробности нового соглашения не оглашаются.

По информации источника, ранее футболист требовал у клуба зарплату 350 тысяч фунтов в неделю.