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    The Times: Рэшфорд согласился продлить контракт с «Манчестер Юнайтед»

    Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд договорился с клубом о продлении контракта.

    Подробности нового соглашения не оглашаются.

    По информации источника, ранее футболист требовал у клуба зарплату 350 тысяч фунтов в неделю.

    • Действующий контракт истекал летом 2020 года.
    • В нем был пункт, по которой клуб сам может продлить футболиста на один дополнительный сезон, но руководство «МЮ» хотело долгосрочное соглашение.
    • В прошедшем сезоне форвард в 47 матчах забил 13 голов и отдал девять голевых передач.

    Источник: The Times

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    Сегодня, 09:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      faze72 13 минут назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 15 матчей и 12 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " faze ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - bet-tennis.com

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      Рейтинг: +1206

      ItalianFootball 1 час назад

      Ахаха, 350! Санчес покоя не дает ?

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