Ткаченко – о ЦСКА: «Не думаю, что клуб ждут финансовые проблемы. Это своего рода «Аякс»

М.Фернандеса нельзя продавать до тех пор, пока в ЦСКА не появится игрок
способный заменить его. Что касается Н.Влашича, то в ЦСКА он провел
очень хорошие 2/3 сезона, но Эвертон, по каким-то причинам, не оставляет
его в своей команде и раньше он сидел там на лавке, а стремится сейчас
продать его. Причина продажи Влашича кроется в том, что АПЛ значи-
тельно сильнее РПЛ и места ему в основном составе лидирующих командах
АПЛ просто нет. За такие деньги можно покупать игрока, когда на 100%
уверен в нем, что он ровно сыграет в течение всего сезона и не один год. Аренда
Влашича в ЦСКА еще бы на год, вот это было бы хорошее решение и буде
время присмотреться к нему более внимательно. ИМХО.
Президент компании Prosport Management и футбольный агент Герман Ткаченко поделился мнением о ЦСКА, не сумевшем пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон.
– Армейцы сейчас столкнутся с серьезными финансовыми трудностями?
– Не думаю. С Гинером всегда рядом серьезные друзья и соратники, готовые оказать помощь клубу. Армейцы не попали в Лигу чемпионов, но этот ЦСКА – свежая, яркая история. Как быстро они создали эту команду, как быстро завоевали нашу любовь, в том числе и победами над «Реалом». Но есть и обратная сторона медали.
– Какая?
– Почему ЦСКА не попал в Лигу чемпионов? Потому что это молодая команда. Это некий «Аякс» на своем уровне. Амстердамцы тоже уступили более опытному клубу – «Тоттенхэму» – в полуфинале Лиги чемпионов.
– Влашич вернется в «Эвертон»?
– Есть разные конструкции. Можно продлить аренду. А можно продать Фернандеса и купить Влашича. Если ЦСКА верит в хорвата, почему бы и нет?
- ЦСКА завершил чемпионат на четвертом месте.
- Клуб впервые с 2012 года не попал в Лигу чемпионов.