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    Ткаченко – о ЦСКА: «Не думаю, что клуб ждут финансовые проблемы. Это своего рода «Аякс»

    Президент компании Prosport Management и футбольный агент Герман Ткаченко поделился мнением о ЦСКА, не сумевшем пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

    – Армейцы сейчас столкнутся с серьезными финансовыми трудностями?

    – Не думаю. С Гинером всегда рядом серьезные друзья и соратники, готовые оказать помощь клубу. Армейцы не попали в Лигу чемпионов, но этот ЦСКА – свежая, яркая история. Как быстро они создали эту команду, как быстро завоевали нашу любовь, в том числе и победами над «Реалом». Но есть и обратная сторона медали.

    – Какая?

    – Почему ЦСКА не попал в Лигу чемпионов? Потому что это молодая команда. Это некий «Аякс» на своем уровне. Амстердамцы тоже уступили более опытному клубу – «Тоттенхэму» – в полуфинале Лиги чемпионов.

    – Влашич вернется в «Эвертон»?

    – Есть разные конструкции. Можно продлить аренду. А можно продать Фернандеса и купить Влашича. Если ЦСКА верит в хорвата, почему бы и нет?

    • ЦСКА завершил чемпионат на четвертом месте.
    • Клуб впервые с 2012 года не попал в Лигу чемпионов.

    Источник: Bobsoccer

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    Сегодня, 07:25
    Комментарии3
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      Рейтинг: +8804

      vladimir-7 2 минуты назад

      М.Фернандеса нельзя продавать до тех пор, пока в ЦСКА не появится игрок
      способный заменить его. Что касается Н.Влашича, то в ЦСКА он провел
      очень хорошие 2/3 сезона, но Эвертон, по каким-то причинам, не оставляет
      его в своей команде и раньше он сидел там на лавке, а стремится сейчас
      продать его. Причина продажи Влашича кроется в том, что АПЛ значи-
      тельно сильнее РПЛ и места ему в основном составе лидирующих командах
      АПЛ просто нет. За такие деньги можно покупать игрока, когда на 100%
      уверен в нем, что он ровно сыграет в течение всего сезона и не один год. Аренда
      Влашича в ЦСКА еще бы на год, вот это было бы хорошее решение и буде
      время присмотреться к нему более внимательно. ИМХО.

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      Рейтинг: +4955

      prezent2017 8 минут назад

      Аякс, чтобы продать своих, вышел в полуфинал ЛЧ, а куда вышли кони? С 2012 г. только последние места в группе! Для внутреннего потребления, однако, да и то никто не берет. Даже середнячок АПЛ от лошадиного лидера Влашича отказывается.

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      Рейтинг: +1181

      sobaka120982 1 час назад

      Это будет глупостью!!!! Продать игрока который верой и правдой защищает ворота цска на первом рубеже и помогает атаковать!!! И купить игрока Который только атакует

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