Ткаченко – о ЦСКА: «Не думаю, что клуб ждут финансовые проблемы. Это своего рода «Аякс»

Президент компании Prosport Management и футбольный агент Герман Ткаченко поделился мнением о ЦСКА, не сумевшем пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

– Армейцы сейчас столкнутся с серьезными финансовыми трудностями?

– Не думаю. С Гинером всегда рядом серьезные друзья и соратники, готовые оказать помощь клубу. Армейцы не попали в Лигу чемпионов, но этот ЦСКА – свежая, яркая история. Как быстро они создали эту команду, как быстро завоевали нашу любовь, в том числе и победами над «Реалом». Но есть и обратная сторона медали.

– Какая?

– Почему ЦСКА не попал в Лигу чемпионов? Потому что это молодая команда. Это некий «Аякс» на своем уровне. Амстердамцы тоже уступили более опытному клубу – «Тоттенхэму» – в полуфинале Лиги чемпионов.

– Влашич вернется в «Эвертон»?

– Есть разные конструкции. Можно продлить аренду. А можно продать Фернандеса и купить Влашича. Если ЦСКА верит в хорвата, почему бы и нет?