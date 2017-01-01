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    «Вест Хэм» готов продать защитника Диопа за 60 миллионов. Игроком интересуется «МЮ»

    Защитник «Вест Хэма» Исса Диоп может покинуть клуб в межсезонье. По информации Sky Sports, руководство команды готово продать игрока за 60 миллионов фунтов стерлингов.

    На прошлой неделе сообщалось что футболистом интересуется «Манчестер Юнайтед». Тогда клуб готов был предложить за Диопа 45 миллионов фунтов. «Вест Хэм» рассматривал вариант с продажей игрока за 45 миллионов, если «МЮ» включит в сделку своего футболиста на замену Диопу.

    Также за футболистом следят «Барселона» и «ПСЖ». О конкретных предложениях и перегревах между клубами не сообщается.

    • В прошлом сезоне АПЛ Диоп провел 33 матча и забил один гол.
    • Контракт футболиста с «Вест Хэмом» действует до 2023 года.
    • «МЮ» также ведет переговоры с «Лестером» по трансферу Гарри Магуайра и с «Наполи» по переходу Калиду Кулибали.

    Источник: Sky Sports

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