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    Sport.es: Видаль близок к уходу из «Барселоны»

    Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль может покинуть клуб этим летом, сообщает Sport.es.

    По информации источника, 32-летний чилиец получил очень выгодное предложение из Китая и склоняется к тому, чтобы его принять.

    Хавбек понимает, что с приходом Френки де Йонга его игровая практика сократится, поэтому раздумывает над сменой команды.

    • «Барселона» прошлым летом купила Видаля у «Баварии» за 18 миллионов евро.
    • В сезоне-2018/19 игрок забил три гола и сделал семь результативных передач в 53 матчах.

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 08:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +203

      Ашет Арбузян 17 минут назад

      вернулся бы на сезончик в Юве)))

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      Рейтинг: +6291

      Skull_Boy 46 минут назад

      До сих пор не понимаю зачем его Барса вообще покупала, если и так были Ракитич, Артур, Аленья и Коут, на крайняк мог бы играть Роберто, и по мне как раз было глупо продавать китайцам Паулиньо, который враз был продуктивнее

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