Sport.es: Видаль близок к уходу из «Барселоны»

вернулся бы на сезончик в Юве)))
Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль может покинуть клуб этим летом, сообщает Sport.es.
По информации источника, 32-летний чилиец получил очень выгодное предложение из Китая и склоняется к тому, чтобы его принять.
Хавбек понимает, что с приходом Френки де Йонга его игровая практика сократится, поэтому раздумывает над сменой команды.
- «Барселона» прошлым летом купила Видаля у «Баварии» за 18 миллионов евро.
- В сезоне-2018/19 игрок забил три гола и сделал семь результативных передач в 53 матчах.