Sport.es: Видаль близок к уходу из «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль может покинуть клуб этим летом, сообщает Sport.es.

По информации источника, 32-летний чилиец получил очень выгодное предложение из Китая и склоняется к тому, чтобы его принять.

Хавбек понимает, что с приходом Френки де Йонга его игровая практика сократится, поэтому раздумывает над сменой команды.