Рэшфорд просит у «МЮ» более 20 миллионов в год. Игрок знает об интересе «Реала» и «Барселоны»

за что? если это правда его надо просто выгнать
«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры о продлении контракта с нападающим Маркусом Рэшфордом.
Как утверждает The Sun, англичанин знает, что к нему проявляют интерес «Реал» и «Барселона». Он хочет остаться в «МЮ» и намерен получить четырехлетнее соглашение с зарплатой 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю (18,2 миллиона фунтов или примерно 20,5 миллиона евро в год). 21-летний игрок считает, что это нормальная зарплата, учитывая его важность.
- Действующий договор Рэшфорда с «Юнайтед» рассчитан до 2020 года с возможностью продления еще на год.
- В сезоне-2018/19 форвард провел за «МЮ» 47 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал девять результативных передач.