Рэшфорд просит у «МЮ» более 20 миллионов в год. Игрок знает об интересе «Реала» и «Барселоны»

«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры о продлении контракта с нападающим Маркусом Рэшфордом.

Как утверждает The Sun, англичанин знает, что к нему проявляют интерес «Реал» и «Барселона». Он хочет остаться в «МЮ» и намерен получить четырехлетнее соглашение с зарплатой 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю (18,2 миллиона фунтов или примерно 20,5 миллиона евро в год). 21-летний игрок считает, что это нормальная зарплата, учитывая его важность.