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    Рэшфорд просит у «МЮ» более 20 миллионов в год. Игрок знает об интересе «Реала» и «Барселоны»

    «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры о продлении контракта с нападающим Маркусом Рэшфордом.

    Как утверждает The Sun, англичанин знает, что к нему проявляют интерес «Реал» и «Барселона». Он хочет остаться в «МЮ» и намерен получить четырехлетнее соглашение с зарплатой 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю (18,2 миллиона фунтов или примерно 20,5 миллиона евро в год). 21-летний игрок считает, что это нормальная зарплата, учитывая его важность.

    • Действующий договор Рэшфорда с «Юнайтед» рассчитан до 2020 года с возможностью продления еще на год.
    • В сезоне-2018/19 форвард провел за «МЮ» 47 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал девять результативных передач.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии13
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      Рейтинг: +9723

      Garrincha58 16 минут назад

      за что? если это правда его надо просто выгнать

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      Рейтинг: +30

      Marshmello 16 минут назад

      А зарплату требует с ума сойти

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      Рейтинг: +30

      Marshmello 17 минут назад

      Блин даже Чалов забил больше чем это щенок

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      Рейтинг: +9723

      Garrincha58 > Marshmello 16 минут назад

      а скоро и наши начнут так же ставить условия если лимит не отменят

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      Рейтинг: +234

      ibragim_ibragimov_99 17 минут назад

      Всем футболистам нужно минимум 50% зп срезать. И стоимость футболистов уменьшить на 50-60%. Это уже полный п***ец! Если Рэшфорд просит такую зп, я уже не знаю что будет дальше.

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      Рейтинг: +2489

      САДЫЧОК 27 минут назад

      По сути Рэшфорд уже не сможет быть в МЮ , как прежде....а интересы они такие хрупкие ! Знаем одного такого и в Англии и в Китае интересовались -да нито не пригласил !

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      Рейтинг: +2924

      dinar7777dinar 57 минут назад

      все бы ничего ! НО THE SUN )))))))

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      Рейтинг: +1709

      Kulima 1 час назад

      Мда, игроки вертят руководство как хотят, при сэре Алексе, такой фигни не было

      1
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      Рейтинг: +2924

      dinar7777dinar > Kulima 56 минут назад

      желтуха это дешевая THE SUN.

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      Рейтинг: +757

      GermanVo 1 час назад

      Молодые футболисты совсем уже оборзели. Бесспорно игрок очень хороший. Но показатели не те, чтоб просить такую зп. Да и такую зп просто нужно заслужить.

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      Рейтинг: +1393

      koli4ka > GermanVo 37 минут назад

      служат в армии,а ЗП-зарабатывают тяжёлым и ежедневным трудом,я так думаю...

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      Рейтинг: +2489

      САДЫЧОК > GermanVo 25 минут назад

      Оборзели -это да ! А , вот Рэшфорд на самом деле хороший средний игрок !

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      Рейтинг: +9723

      Garrincha58 > САДЫЧОК 14 минут назад

      средний игрок должен получать средне статическую зарплату

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