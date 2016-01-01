Daily Mail: «Барселона» и «РБ Лейпциг» интересуются самым молодым игроком в истории АПЛ

Полузащитник «Фулхэма» Харви Эллиотта близок к смене команды, сообщает Daily Mail.

Согласно источнику, 16-летний англичанин не хочет продолжать карьеру в клубе из-за вылета в Чемпионшип. Ожидается, что в конце июня игрок не продлит контракт и получит статус свободного агента.

В числе главных кандидатов на Эллиотта – «Барселона» и «РБ Лейпциг». Информация о переговорах отсутствует.

В мае англичанин стал самым молодым игроком в истории английской Премьер-лиги. Он вышел на матч с «Вулвехэмптоном» (0:1, 37-й тур) в возрасте 16-ти лет и 30-ти дней.