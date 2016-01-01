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    Daily Mail: «Барселона» и «РБ Лейпциг» интересуются самым молодым игроком в истории АПЛ

    Полузащитник «Фулхэма» Харви Эллиотта близок к смене команды, сообщает Daily Mail.

    Согласно источнику, 16-летний англичанин не хочет продолжать карьеру в клубе из-за вылета в Чемпионшип. Ожидается, что в конце июня игрок не продлит контракт и получит статус свободного агента.

    В числе главных кандидатов на Эллиотта – «Барселона» и «РБ Лейпциг». Информация о переговорах отсутствует.

    В мае англичанин стал самым молодым игроком в истории английской Премьер-лиги. Он вышел на матч с «Вулвехэмптоном» (0:1, 37-й тур) в возрасте 16-ти лет и 30-ти дней.

    • Эллиотт также провел 12 матчей в АПЛ-U18, в которых забил 5 голов и отдал 4 ассиста.

    Источник: Daily Mail

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