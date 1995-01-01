Рибери: «Я хочу играть еще два сезона. Все еще могу выступать за большой клуб»

В Баварии в последнее время сдал,но сейчас может подготовиться спокойно,поразмыслить и принять вызов
Полузащитник Франк Рибери ответил на вопрос о своем будущем.
- После окончания сезона Бундеслиги 36-летний игрок покинул «Баварию».
- Он выступал за мюнхенский клуб с 2007 года.
«Я все еще голоден и думаю, что могу дать что-то [другим клубам]. Пока я считаю, что нахожусь на высоком уровне, я буду стараться.
Я никогда не лгу. Я все еще могу выступать за большой клуб… Дайте подумать… Я хочу играть еще два сезона.
Деньги будут везде, но я хочу испытания. Я думаю, что все еще могу принять большой вызов», – сказал Рибери.
- В интервью RMC Sport Рибери не исключил возвращения в «Марсель».
- По данным Kicker, игроком интересуется «Шеффилд Юнайтед». По итогам прошедшего сезона клуб вышел в АПЛ.
- В прошлом сезоне Бундеслиги Рибери сыграл в 25 матчах, забил шесть голов и отдал четыре ассиста.