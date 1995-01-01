Рибери: «Я хочу играть еще два сезона. Все еще могу выступать за большой клуб»

Полузащитник Франк Рибери ответил на вопрос о своем будущем.

После окончания сезона Бундеслиги 36-летний игрок покинул «Баварию».

Он выступал за мюнхенский клуб с 2007 года.

«Я все еще голоден и думаю, что могу дать что-то [другим клубам]. Пока я считаю, что нахожусь на высоком уровне, я буду стараться.

Я никогда не лгу. Я все еще могу выступать за большой клуб… Дайте подумать… Я хочу играть еще два сезона.

Деньги будут везде, но я хочу испытания. Я думаю, что все еще могу принять большой вызов», – сказал Рибери.