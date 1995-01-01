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    Рибери: «Я хочу играть еще два сезона. Все еще могу выступать за большой клуб»

    Полузащитник Франк Рибери ответил на вопрос о своем будущем.

    • После окончания сезона Бундеслиги 36-летний игрок покинул «Баварию».
    • Он выступал за мюнхенский клуб с 2007 года.

    «Я все еще голоден и думаю, что могу дать что-то [другим клубам]. Пока я считаю, что нахожусь на высоком уровне, я буду стараться.

    Я никогда не лгу. Я все еще могу выступать за большой клуб… Дайте подумать… Я хочу играть еще два сезона.

    Деньги будут везде, но я хочу испытания. Я думаю, что все еще могу принять большой вызов», – сказал Рибери.

    • В интервью RMC Sport Рибери не исключил возвращения в «Марсель».
    • По данным Kicker, игроком интересуется «Шеффилд Юнайтед». По итогам прошедшего сезона клуб вышел в АПЛ.
    • В прошлом сезоне Бундеслиги Рибери сыграл в 25 матчах, забил шесть голов и отдал четыре ассиста.

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 20:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +147

      GSmall 19 минут назад

      В Баварии в последнее время сдал,но сейчас может подготовиться спокойно,поразмыслить и принять вызов

      0
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    • ...
      Рейтинг: +992

      Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Рибери большой профессионал,поэтому он ещё много чего может сделать.Даже в большом клубе.

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