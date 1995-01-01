Чеферин: «Где английские клубы, там всегда жалобы»

Президент УЕФА Александер Чеферин не считает, что проведение финала Лиги Европы в Баку было ошибкой. По мнению словенца, футбол нужно развивать во всех странах континента.

«Где английские клубы, там всегда жалобы. В Баку тоже живут люди. Никто бы не жаловался, если бы две команды из Азербайджана играли в Лондоне. В Баку есть современный стадион на 70 тысяч человек. Мы должны развивать футбол везде, а не только в Англии или Германии», – цитирует функционера Goal.