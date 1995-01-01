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    Чеферин: «Где английские клубы, там всегда жалобы»

    Президент УЕФА Александер Чеферин не считает, что проведение финала Лиги Европы в Баку было ошибкой. По мнению словенца, футбол нужно развивать во всех странах континента.

    «Где английские клубы, там всегда жалобы. В Баку тоже живут люди. Никто бы не жаловался, если бы две команды из Азербайджана играли в Лондоне. В Баку есть современный стадион на 70 тысяч человек. Мы должны развивать футбол везде, а не только в Англии или Германии», – цитирует функционера Goal.

    • Следующий финал Лиги чемпионов состоится в Стамбуле.
    • Финальная игра Лиги Европы сезона-2019/20 пройдет в польском Гданьске.
    • На финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 претендует Санкт-Петербург.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 18:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2924

      dinar7777dinar 14 минут назад

      мерзкие англичашки вечно плачат !

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