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    Рибери: «Золотой мяч»-2013 – главная несправедливость в моей карьере»

    Экс-вингер «Баварии» Франк Рибери назвал итоги голосования за обладателя «Золотого мяча» 2013 года главной несправедливостью в своей карьере.

    «Это не просто разочарование, это главная несправедливость в моей карьере. Не только для меня, но и для многих людей. Я был на вершине, но занял только третье место. В том сезоне мне нечему было завидовать Месси или Роналду. И я говорю это со всей скромностью, потому что это правда», – сказал Рибери.

    • В сезоне-2012/13 француз выиграл с «Баварией» Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов.
    • В голосовании Рибери набрал 23,36%. Его опередили Криштиану Роналду (27,99%) и Лионель Месси (24,72%).
    • В 2013 году ФИФА впервые в истории решила продлить сроки голосования на две недели.
    • При этом голосовавшим разрешалось поменять свое первоначальное решение.

    Источник: Sport Witness

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1135

      Бомбардиръ 5 минут назад

      Претензии к Аллаху, коль этот муслим возмутился)

      0
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      Рейтинг: +5895

      Eddyson 40 минут назад

      Каждому своё: кому-то золотой мяч, кому-то золотой стейк.

      0
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