Рибери: «Золотой мяч»-2013 – главная несправедливость в моей карьере»

Экс-вингер «Баварии» Франк Рибери назвал итоги голосования за обладателя «Золотого мяча» 2013 года главной несправедливостью в своей карьере.

«Это не просто разочарование, это главная несправедливость в моей карьере. Не только для меня, но и для многих людей. Я был на вершине, но занял только третье место. В том сезоне мне нечему было завидовать Месси или Роналду. И я говорю это со всей скромностью, потому что это правда», – сказал Рибери.