Рибери: «Золотой мяч»-2013 – главная несправедливость в моей карьере»

Претензии к Аллаху, коль этот муслим возмутился)
Экс-вингер «Баварии» Франк Рибери назвал итоги голосования за обладателя «Золотого мяча» 2013 года главной несправедливостью в своей карьере.
«Это не просто разочарование, это главная несправедливость в моей карьере. Не только для меня, но и для многих людей. Я был на вершине, но занял только третье место. В том сезоне мне нечему было завидовать Месси или Роналду. И я говорю это со всей скромностью, потому что это правда», – сказал Рибери.
- В сезоне-2012/13 француз выиграл с «Баварией» Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов.
- В голосовании Рибери набрал 23,36%. Его опередили Криштиану Роналду (27,99%) и Лионель Месси (24,72%).
- В 2013 году ФИФА впервые в истории решила продлить сроки голосования на две недели.
- При этом голосовавшим разрешалось поменять свое первоначальное решение.