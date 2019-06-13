Самедов продлит контракт с «Крыльями Советов» на один сезон

У полузащитника «Крыльев Советов» Александра Самедова этим летом истекает контракт. По информации Sport24, 34-летний футболист продлит соглашение с клубом еще на один сезон.
Самедов переехал в Самару зимой из «Спартака». «Крылья Советов» – первый немосковский клуб в карьере хавбека.
- В прошлом сезоне Самедов провел 21 матч, сделал четыре результативные передачи.
- Высшее достижение в карьере – победа в чемпионате России со «Спартаком».
- «Крылья Советов» сохранили место в РПЛ благодаря победе в переходных матчах над «Нижним Новгородом».