Самедов продлит контракт с «Крыльями Советов» на один сезон

У полузащитника «Крыльев Советов» Александра Самедова этим летом истекает контракт. По информации Sport24, 34-летний футболист продлит соглашение с клубом еще на один сезон.

Самедов переехал в Самару зимой из «Спартака». «Крылья Советов» – первый немосковский клуб в карьере хавбека.