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    Самедов продлит контракт с «Крыльями Советов» на один сезон

    У полузащитника «Крыльев Советов» Александра Самедова этим летом истекает контракт. По информации Sport24, 34-летний футболист продлит соглашение с клубом еще на один сезон.

    Самедов переехал в Самару зимой из «Спартака». «Крылья Советов» – первый немосковский клуб в карьере хавбека.

    • В прошлом сезоне Самедов провел 21 матч, сделал четыре результативные передачи.
    • Высшее достижение в карьере – победа в чемпионате России со «Спартаком».
    • «Крылья Советов» сохранили место в РПЛ благодаря победе в переходных матчах над «Нижним Новгородом».

    Источник: Sport24

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