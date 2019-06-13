ЦСКА намерен подписать хорватского защитника Шарлию. Игрок уже в Москве

Защитник хорватского «Славен Белупо» Звонимир Шарлия близок к трансферу в ЦСКА. По сведениям источника, футболист уже в Москве.

22-летний футболист еще не разу не привлекался в сборную Хорватии. «Славен Белупо» в минувшем сезоне чемпионата страны занял седьмое место из десяти команд.