ЦСКА намерен подписать хорватского защитника Шарлию. Игрок уже в Москве

Кажется Абромович запретил своим скаутам подсказывать Нигеру кого надо покупать ))))
Защитник хорватского «Славен Белупо» Звонимир Шарлия близок к трансферу в ЦСКА. По сведениям источника, футболист уже в Москве.
22-летний футболист еще не разу не привлекался в сборную Хорватии. «Славен Белупо» в минувшем сезоне чемпионата страны занял седьмое место из десяти команд.
- Шарлия в прошлом сезоне хорватского чемпионата провел 31 матч из 38.
- Рыночная стоимость защитника – 450 тысяч евро.
- Шарлия – воспитанник «Славена Белупо».