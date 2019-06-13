Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    2 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    3 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?

    ЦСКА намерен подписать хорватского защитника Шарлию. Игрок уже в Москве

    Защитник хорватского «Славен Белупо» Звонимир Шарлия близок к трансферу в ЦСКА. По сведениям источника, футболист уже в Москве.

    22-летний футболист еще не разу не привлекался в сборную Хорватии. «Славен Белупо» в минувшем сезоне чемпионата страны занял седьмое место из десяти команд.

    • Шарлия в прошлом сезоне хорватского чемпионата провел 31 матч из 38.
    • Рыночная стоимость защитника – 450 тысяч евро.
    • Шарлия – воспитанник «Славена Белупо».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.06.2019 22:34
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6162

      ufos73 12 минут назад

      Кажется Абромович запретил своим скаутам подсказывать Нигеру кого надо покупать ))))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +143

      GSmall 57 минут назад

      На перепродажу,как обычно у еврея Гинера

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +283

      yarik1_78 > GSmall 48 минут назад

      Ну извиняйте,трубы газовой не имеем.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +812

      CSKA471 > GSmall 24 минуты назад

      Ну надо же и зарабатывать, а не только газ жечь

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +812

      CSKA471 > GSmall 23 минуты назад

      А и кстати, говорят новые пакеты выпустили с лейблом чемпионским

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71630
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru