Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    2 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    3 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?

    Мамаев: «Очень хочется домой к детям, их надо воспитывать»

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев на рассмотрении апелляции по своему делу в Мосгорсуде отметил, что ему очень хочется попасть домой, где его ждут дети. По словам футболиста, он осознал свою ошибку.

    В сентябре прошлого года Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в Москве.

    8 мая суд приговорил Мамаева и Протасовицкого к одному году и пяти месяцам лишения свободы, братьев Кокориных – к году и шести месяцам.

    «Если честно, радость на душе, что процесс этот заканчивается. Все устали от этого всего. Не хочется ничего просить, устали. Нужна какая-то логика во всех действиях. Да, мы совершили преступление, но восемь месяцев в СИЗО – это более чем достаточно. Любой человек скажет, что здесь нет 213 статьи. Не представляете себе, сколько нам писем в СИЗЛ пришло от абсолютно нейтральных юристов и адвокатов, которые говорят, что всему есть предел.

    Мы сами в этом виноваты. Каждый осознал свою ошибку, каждый сделал определенный вывод. Как бы странно это не звучало, но это был сложный жизненный этап. Что касается поездки в лагерь, то мы, конечно, поедем, если вы примете такое решение, но гораздо больше пользы мы принесeм на свободе: поможем детям, людям с заболеваниями. Это все есть в материалах дела. Но почему-то обычная мужская драка все это перечеркнула. Это не оправдание, повторюсь.

    Хотел бы поблагодарить всех людей, которые на протяжении всего этого времени нас поддерживали. Тех людей, которые провели 20 с чем-то заседаний. Это приятно. Но хочется домой, ваша честь.

    Сегодня жена с детьми пришла, но им сюда нельзя. К ним хочется, их надо воспитывать. Ошибки, которые мы совершили, и им будут уроком. Ваша честь, как решите, но честно, очень хочется домой», – сказал Мамаев.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:32
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +165

      komarinskiy 2 минуты назад

      Как раз поэтому лучше задержаться на зоне, дети лучше воспитываются без дурного влияния взрослого хулигана

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +258

      Pablo845 16 минут назад

      Детей ему надо воспитывать.... А о чем ты раньше думал?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3143

      nik55 39 минут назад

      вспомнил о детях----в кафе тоже о них думал ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5363

      mihail200606 1 час назад

      Воспитатель.. Чему ты детей то научить можешь..
      В школу пойдут тоже там стульями махать будут..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +546

      Genz 1 час назад

      Привыкай, Паша. Смотри в СИЗО , как другим ещё тяжелее. До ноября досиди, ты же м мужчина

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +410

      Muboraksho 1 час назад

      Да ребята, влипли так влипли. Желаем терпения и возвращения в большой футбол. Урок конечно очень жестокий. Кто мог бы подумать что Вы пьёте и буяните. Другим игрокам наверное подали отличный урок.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1529

      Евгений Агеев > Muboraksho 1 час назад

      Ага, Лунев че то не очень понял урок. Да и другие не поймут. Когда человек пьян, он мало уже о чем думает...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6395

      KLIM777 > Евгений Агеев 1 час назад

      да никто не поймет урок мамаева и кокорина, у нас менталитет понтов и быдла, мы никогда бухие не начнем думать, а потом делать.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71630
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru