Мамаев: «Очень хочется домой к детям, их надо воспитывать»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев на рассмотрении апелляции по своему делу в Мосгорсуде отметил, что ему очень хочется попасть домой, где его ждут дети. По словам футболиста, он осознал свою ошибку.

В сентябре прошлого года Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в Москве.

8 мая суд приговорил Мамаева и Протасовицкого к одному году и пяти месяцам лишения свободы, братьев Кокориных – к году и шести месяцам.

«Если честно, радость на душе, что процесс этот заканчивается. Все устали от этого всего. Не хочется ничего просить, устали. Нужна какая-то логика во всех действиях. Да, мы совершили преступление, но восемь месяцев в СИЗО – это более чем достаточно. Любой человек скажет, что здесь нет 213 статьи. Не представляете себе, сколько нам писем в СИЗЛ пришло от абсолютно нейтральных юристов и адвокатов, которые говорят, что всему есть предел.

Мы сами в этом виноваты. Каждый осознал свою ошибку, каждый сделал определенный вывод. Как бы странно это не звучало, но это был сложный жизненный этап. Что касается поездки в лагерь, то мы, конечно, поедем, если вы примете такое решение, но гораздо больше пользы мы принесeм на свободе: поможем детям, людям с заболеваниями. Это все есть в материалах дела. Но почему-то обычная мужская драка все это перечеркнула. Это не оправдание, повторюсь.

Хотел бы поблагодарить всех людей, которые на протяжении всего этого времени нас поддерживали. Тех людей, которые провели 20 с чем-то заседаний. Это приятно. Но хочется домой, ваша честь.

Сегодня жена с детьми пришла, но им сюда нельзя. К ним хочется, их надо воспитывать. Ошибки, которые мы совершили, и им будут уроком. Ваша честь, как решите, но честно, очень хочется домой», – сказал Мамаев.