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    Медведев – о расширении РПЛ до 18 команд: «Больше игр – больше доход»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение расширить РПЛ до 18 команд. Функционер обратил внимание, что реформа увеличит клубный доход.

    «Идея хорошая, но есть климатический фактор. В России мало стадионов под крышей, как в Питере, и это накладывает ограничения. Проводить матчи в не футбольных условиях в конце ноября — начале декабря сложно. Значит, нужно оптимизировать календарь таким образом, чтобы в холодное время задействовать поля в южных городах.

    Но в целом, когда «Барселона» играет 51 матч за сезон, а у нас 40 проводят только те команды, которые выступают в еврокубках, то это неправильно. Чем больше игр, тем больше доход. Если на каждую встречу приходит по 50 тыс. и платит пусть даже по льготным ценам за билеты, это приносит дополнительные деньги. Идея расширения лиги — хорошая, но нужно всe сделать так, чтобы не играть в слякоть и мороз», – сказал Медведев «Известиям».

    • Президент РПЛ Сергей Прядкин осенью, напротив, предлагал сократить РПЛ до 14 команд.
    • РПЛ существует с 2001 года (во всех сыгранных сезонах – 16 команд).
    • Последний раз в высшем дивизионе чемпионата России было больше 16 команд в 1997 году – 18.

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 21:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +771

      Den Bull 43 минуты назад

      50тыс. приходят? Артист) Это по силам только одному Зениту, если убрать лимит то можно говорить о каком то расширении, и то непонятно кто будет спонсировать аутсайдеров.

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