Медведев – о расширении РПЛ до 18 команд: «Больше игр – больше доход»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение расширить РПЛ до 18 команд. Функционер обратил внимание, что реформа увеличит клубный доход.

«Идея хорошая, но есть климатический фактор. В России мало стадионов под крышей, как в Питере, и это накладывает ограничения. Проводить матчи в не футбольных условиях в конце ноября — начале декабря сложно. Значит, нужно оптимизировать календарь таким образом, чтобы в холодное время задействовать поля в южных городах.

Но в целом, когда «Барселона» играет 51 матч за сезон, а у нас 40 проводят только те команды, которые выступают в еврокубках, то это неправильно. Чем больше игр, тем больше доход. Если на каждую встречу приходит по 50 тыс. и платит пусть даже по льготным ценам за билеты, это приносит дополнительные деньги. Идея расширения лиги — хорошая, но нужно всe сделать так, чтобы не играть в слякоть и мороз», – сказал Медведев «Известиям».