Медведев – о расширении РПЛ до 18 команд: «Больше игр – больше доход»

50тыс. приходят? Артист) Это по силам только одному Зениту, если убрать лимит то можно говорить о каком то расширении, и то непонятно кто будет спонсировать аутсайдеров.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение расширить РПЛ до 18 команд. Функционер обратил внимание, что реформа увеличит клубный доход.
«Идея хорошая, но есть климатический фактор. В России мало стадионов под крышей, как в Питере, и это накладывает ограничения. Проводить матчи в не футбольных условиях в конце ноября — начале декабря сложно. Значит, нужно оптимизировать календарь таким образом, чтобы в холодное время задействовать поля в южных городах.
Но в целом, когда «Барселона» играет 51 матч за сезон, а у нас 40 проводят только те команды, которые выступают в еврокубках, то это неправильно. Чем больше игр, тем больше доход. Если на каждую встречу приходит по 50 тыс. и платит пусть даже по льготным ценам за билеты, это приносит дополнительные деньги. Идея расширения лиги — хорошая, но нужно всe сделать так, чтобы не играть в слякоть и мороз», – сказал Медведев «Известиям».
- Президент РПЛ Сергей Прядкин осенью, напротив, предлагал сократить РПЛ до 14 команд.
- РПЛ существует с 2001 года (во всех сыгранных сезонах – 16 команд).
- Последний раз в высшем дивизионе чемпионата России было больше 16 команд в 1997 году – 18.