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    Агент Селюк: «Ротенберг все ближе к продлению контракта с «Локомотивом»

    Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг вскоре может продлить контракт с клубом. Такую информацию сообщил агент футболиста Дмитрий Селюк.

    «Борис сейчас в больнице в Барселоне, я как раз еду с ним встречаться. Надеюсь, все будет хорошо, мы все ближе к подписанию нового соглашения. Пока Боря в госпитале и получает лечение, к сожалению, он не может тренироваться.

    У него заканчивается определенный цикл, сейчас врач даст ему рекомендации, дальше будем смотреть, что делать. «Локомотив» – топовый клуб, все должно быть нормально», – сказал Селюк.

    • В декабре Ротенберг выбыл из-за разрыва крестообразных связок.
    • Финн выступает за «Локомотив» с 2016 года, стал с командой чемпионом России.
    • На счету футболиста один матч за сборную Финляндии.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 21:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4781

      Сильвербой 1 час назад

      Я так понимаю это единственный случай в истории, когда сам игрок платит клубу зарплату за свое присутствие в ней, в противном случае я не вижу оснований в действиях Локо!!!

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