Агент Селюк: «Ротенберг все ближе к продлению контракта с «Локомотивом»

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг вскоре может продлить контракт с клубом. Такую информацию сообщил агент футболиста Дмитрий Селюк.

«Борис сейчас в больнице в Барселоне, я как раз еду с ним встречаться. Надеюсь, все будет хорошо, мы все ближе к подписанию нового соглашения. Пока Боря в госпитале и получает лечение, к сожалению, он не может тренироваться.

У него заканчивается определенный цикл, сейчас врач даст ему рекомендации, дальше будем смотреть, что делать. «Локомотив» – топовый клуб, все должно быть нормально», – сказал Селюк.