Агент Селюк: «Ротенберг все ближе к продлению контракта с «Локомотивом»

Я так понимаю это единственный случай в истории, когда сам игрок платит клубу зарплату за свое присутствие в ней, в противном случае я не вижу оснований в действиях Локо!!!
Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг вскоре может продлить контракт с клубом. Такую информацию сообщил агент футболиста Дмитрий Селюк.
«Борис сейчас в больнице в Барселоне, я как раз еду с ним встречаться. Надеюсь, все будет хорошо, мы все ближе к подписанию нового соглашения. Пока Боря в госпитале и получает лечение, к сожалению, он не может тренироваться.
У него заканчивается определенный цикл, сейчас врач даст ему рекомендации, дальше будем смотреть, что делать. «Локомотив» – топовый клуб, все должно быть нормально», – сказал Селюк.
- В декабре Ротенберг выбыл из-за разрыва крестообразных связок.
- Финн выступает за «Локомотив» с 2016 года, стал с командой чемпионом России.
- На счету футболиста один матч за сборную Финляндии.