«Краснодар» – единственная команда РПЛ сезона-2018/19, не забившая после углового

В чемпионате России продолжается межсезонье. Обратим внимание на статистику команды «Краснодар» в прошлом розыгрыше – сезоне-2018/19.

За все 30 матчей краснодарцы не забили ни одного гола после угловых. Все остальные команды турнира довели до взятия ворот хотя бы один корнер.