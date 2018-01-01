«Краснодар» – единственная команда РПЛ сезона-2018/19, не забившая после углового

Ну не забили с углового, зато какие красавцы были со штрафных в исполнении М.Перейры , М.Шапи и Ари.
В чемпионате России продолжается межсезонье. Обратим внимание на статистику команды «Краснодар» в прошлом розыгрыше – сезоне-2018/19.
За все 30 матчей краснодарцы не забили ни одного гола после угловых. Все остальные команды турнира довели до взятия ворот хотя бы один корнер.
- «Краснодар» занял третье место.
- Кубанцы сыграют в квалификации Лиги чемпионов.
- В июне «Краснодар» сыграет на предсезонном товарищеском турнире Кубок «Пари Матч» Премьер в Австрии.