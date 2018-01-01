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    «Краснодар» – единственная команда РПЛ сезона-2018/19, не забившая после углового

    В чемпионате России продолжается межсезонье. Обратим внимание на статистику команды «Краснодар» в прошлом розыгрыше – сезоне-2018/19.

    За все 30 матчей краснодарцы не забили ни одного гола после угловых. Все остальные команды турнира довели до взятия ворот хотя бы один корнер.

    • «Краснодар» занял третье место.
    • Кубанцы сыграют в квалификации Лиги чемпионов.
    • В июне «Краснодар» сыграет на предсезонном товарищеском турнире Кубок «Пари Матч» Премьер в Австрии.

    Источник: YouTube-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +620

      Ковастер 5 минут назад

      Ну не забили с углового, зато какие красавцы были со штрафных в исполнении М.Перейры , М.Шапи и Ари.

      0
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      Рейтинг: +2424

      Бугимен 19 минут назад

      ИМ НЕ ПОМЕШАЛО ЗАНЯТЬ 3 МЕСТО!

      0
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      Рейтинг: +4947

      prezent2017 33 минуты назад

      Ну и чё? Зато свиней с конями обошла в таблице.

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