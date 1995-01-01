«Барселона» интересуется форвардом «Реала Сосьедад» Оярсабалем

«Барселона» интересуется нападающим «Реала Сосьедад» Микелем Оярсабалем.

Каталонцы следили за его прогрессом 22-летнего футболиста в течение последнего года и теперь рассматривают вариант с его приобретением.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет купить игрока на подмену Луису Суаресу.

Сумма отступных за испанца – 70 миллионов евро. Предполагается, что каталонский клуб постарается включить в сделку одного из своих неосновных футболистов.