«Барселона» интересуется форвардом «Реала Сосьедад» Оярсабалем

«Барселона» интересуется нападающим «Реала Сосьедад» Микелем Оярсабалем.
Каталонцы следили за его прогрессом 22-летнего футболиста в течение последнего года и теперь рассматривают вариант с его приобретением.
Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет купить игрока на подмену Луису Суаресу.
Сумма отступных за испанца – 70 миллионов евро. Предполагается, что каталонский клуб постарается включить в сделку одного из своих неосновных футболистов.
- В прошлом сезоне Оярсабаль провел за «Реал Сосьедад» 41 матч во всех турнирах, забил 14 голов и сделал четыре результативные передачи.