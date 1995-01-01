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    «Барселона» интересуется форвардом «Реала Сосьедад» Оярсабалем

    «Барселона» интересуется нападающим «Реала Сосьедад» Микелем Оярсабалем.

    Каталонцы следили за его прогрессом 22-летнего футболиста в течение последнего года и теперь рассматривают вариант с его приобретением.

    Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет купить игрока на подмену Луису Суаресу.

    Сумма отступных за испанца – 70 миллионов евро. Предполагается, что каталонский клуб постарается включить в сделку одного из своих неосновных футболистов.

    • В прошлом сезоне Оярсабаль провел за «Реал Сосьедад» 41 матч во всех турнирах, забил 14 голов и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Football Espana

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